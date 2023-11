Puinhoop op de A1 na crash bij knooppunt Eemnes, bestuurder aangehouden

Na een flinke klap te hebben gemaakt op de A1 bij knooppunt Eemnes, is de bestuurder van een auto aangehouden. De weg werd tijdelijk afgezet om de auto te bergen en onderzoek te doen naar het ongeluk.

De hulpdiensten kregen vannacht rond 3.00 uur een melding van het ongeval, dat plaatsvond op de parallelrijbaan Amersfoort - Amsterdam ter hoogte van knooppunt Eemnes.

Volgens een woordvoerder van de politie troffen de aangekomen hulpdiensten na kort onderzoek ter plaatse 'een meneer aan bij de auto'. Deze man is ter controle door de ambulance meegenomen naar het ziekenhuis en hierna door de politie aangehouden.

Of de man onder invloed was wilde de politie niet vertellen. De A1 is tijdelijk afgezet door de ravage die het ongeluk heeft veroorzaakt.