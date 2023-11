Busje komt zo? Niet bij het vervangend vervoer tussen Den Helder en Heerhugowaard

Deze week ligt het treinverkeer tussen Den Helder en Heerhugowaard plat vanwege werkzaamheden. Het werk aan het spoor ligt op schema, maar het busvervoer dat als vervanging is ingezet niet. Het is op station Den Helder Zuid soms lang wachten voor een bus die richting Heerhugowaard vertrekt.

Boos zijn de reizigers tussen Den Helder en Heerhugowaard niet. Ze snappen dat er gewerkt moet worden aan het spoor. Op het traject wordt het spoor vernieuwd en oude, ongebruikte delen worden verwijderd. Maar prettig is het niet. De reis richting het zuiden is aardig langer geworden. En als de bus die de trein vervangt, helemaal niet komt dan is het rommelig wakker worden.

Ondertussen tapt Marco Courto Martins een gratis kopje koffie voor de reizigers. Met zijn Piaggio met koffiemachine weet hij het ergste chagrijn te verdrijven. "Ik sta hier sinds maandag steeds vanaf 6.00 uur. Het gaat eigenlijk steeds best goed. Mensen vinden de koffie lekker. Je treft het alleen vandaag toevallig niet. Er missen al wat bussen"

Veel scholieren moeten naar Schagen, Heerhugowaard of zelfs verder. Veel hebben al rekening gehouden met de langere reistijd. "De buschauffeurs lijken ook niet altijd te weten waar ze naar toe moeten. Rijden dan over kleine weggetjes. Ik heb er begin deze week een keer tweeëneenhalf uur over gedaan om in Heerhugowaard te komen", vertelt één van hen.

Werkzaamheden

Maar er is niet alleen maar slecht nieuws. Het ingeplande werk aan het spoor loopt op schema. ProRail ligt zelfs iets voor. Vanaf komende maandag zullen de treinen dan ook weer gewoon gaan rijden, vertelt bouwmanager John Nieuwstad van ProRail in onderstaande video.