Het is zover: bouw nieuwe strandpost reddingsbrigade in Zandvoort van start

Het is altijd Brokmeiers droom geweest om in het jaar van het honderdjarig jubileum, in 2022, naar de nieuwe accommodatie te verhuizen, maar hij kan er mee leven dat dat niet is gelukt. Het vooruitzicht dat de nieuwe strandpost, een stukje dichter naar de zee, waarschijnlijk volgend jaar mei klaar is, stemt hem vrolijk. "Het is een fijn gevoel dat we straks in een splinternieuw gebouw trekken met veel meer ruimte en goede faciliteiten."

Tekst gaat verder onder de reportage over de start van de bouw.