Ton brengt nieuw boek uit over 'vergeten' historie Zaanse scheepsbouw

Vroeger was de Zaanstreek toonaangevend op het gebied van scheepsbouw. Tegenwoordig is er bijna niets meer over wat herinnert aan dit feit. Ton van der Horst vindt dat jammer en daarom brengt hij samen met Sander Wegereef vandaag een nieuw boek uit over de scheepsbouw en scheepvaart in de streek.

Van der Horst is historicus en oud-restaurateur van het Scheepvaartmuseum. Een paar jaar terug was hij namens Zaans Erfgoed betrokken bij de plannen om een historische scheepswerf na te bouwen in het centrum van Zaandam, om te laten zien hoe groot de scheepsbouw in de streek was. De plannen strandden echter in een vroegtijdig stadium.

Dat er nog wel íets te vinden is wat herinnert aan de scheepsbouw en scheepvaart in Zaandam zie je in onderstaande reportage.

Tekst loopt door onder de video.