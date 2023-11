Grote waternavel bedreigt kanalen en sloten in Haarlem-Noord: groeit als een jekko

Twee weken terug waren ze al bezig ter hoogte van de ijsbaan. Nu zijn de mannen in oranje pakken druk in de weer langs het fietspad richting Santpoort. De Delft in Haarlem-Noord wordt ontdaan van waterplanten. En dat is hard nodig ook.

Foto: De exoot wordt verwijderd uit De Delft. - NH Media/Maikel Ineke

Robbert heeft zich er al bij neergelegd. Vanaf de kade ziet hij zijn collega’s van het aannemingsbedrijf grote hoeveelheden waterplanten uit het water vissen. “Hier komen we nooit meer vanaf.” Hij doelt op de grote waternavel, een invasieve exoot zoals dat heet. Oftewel: een plant die hier oorspronkelijk niet groeit. Maar nu die er eenmaal is, gaat die niet meer weg. “Hij groeit als een jekko.”

Foto: Door warmte zijn er meer waterplanten. - NH Media/Maikel Ineke

Op basis van wat zich afgelopen weken in en rond De Delft voordeed, is dat moeilijk te ontkennen. Waren de waterplanten vorige maand nog her en der langs de kades te vinden, afgelopen dagen leek De Delft welhaast dicht te groeien. Met name rond de Orionbrug was er met een bootje letterlijk geen doorkomen meer aan. Grotere kans op overstromingen Dat is niet het grootste probleem, legt Kirsten Barnhoorn van Hoogheemraadschap Rijnland uit. “De exoot dekt het water af, waardoor het zuurstofgehalte lager wordt en ander leven wordt verdrongen. Ook belemmert zo’n laag aan planten de doorstroming van de watergangen. Dat vergroot de kans op overstromingen.”

Foto: De grote waternavel groeit als een jekko. - NH Media/Maikel Ineke