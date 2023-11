Studenten HvA vragen statement van hogeschool over oorlog Israël-Hamas

Op de Hogeschool van Amsterdam gaat een petitie rond waarin studenten en medewerkers aan de HvA vragen om zich uit te spreken tegen de oorlog tussen Israël en Hamas. Het bestuur van de hogeschool is in gesprek gegaan met de initiatiefnemers en heeft besloten om geen kant te kiezen. Wel gaat er worden gekeken of er een statement kan worden gemaakt over het leed dat wordt veroorzaakt door de oorlog.

Een woordvoerder van de HvA laat aan AT5 weten dat de initiatiefnemers vrijdag de petitie hebben ingediend bij het bestuur en dat de hogeschool het serieus neemt. "We weten dat het conflict speelt bij ons en dat is ook niet gek. We hebben 47.000 studenten die cultureel gezien superdivers zijn, het is eigenlijk een mini-maatschappij."

De initiatienemers willen met de petitie, die al meer dan 650 keer is ondertekend, het bestuur aanzetten tot een viertal van acties. Om zowel de 'wreedheden van Hamas als Israël' te veroordelen, ervoor te zorgen dat de HvA een veilige plek is voor discussie, het starten van steungroepen op de campus en om alle verbindingen en samenwerkingen met Israëlische instellingen te bevriezen.

In de petitie, die gericht is aan het bestuur, laten de studenten en medewerkers weten geschokt te zijn door het conflict en de schade die het heeft aangericht in Gaza. "Dit conflict zou ons als mensen, academici, studenten en personeel ertoe moeten aanzetten om stop te zeggen", zo schrijven de initiatiefnemers.

Sinds het begin van het conflict koos de HvA geen kant, en dat blijft de hogeschool ook zou houden. "We hebben een goed gesprek gehad en hebben de geluiden van de studenten en werknemers gehoord. Het college van bestuur heeft uitgelegd wat de rol van de HvA is en we hebben het gevoel dat de initiatiefnemers begrepen dat we geen kant kiezen in de oorlog.” Wel gaat de hogeschool kijken in welke vorm er duidelijk kan worden gemaakt dat het leed dat is ontstaan door de oorlog kan worden erkend.

De hogeschool laat daarnaast weten dat de punten uit de petitie over het creëren van het gesprek en het bieden van ondersteuning wel wordt meegenomen. "We hebben deze week een dialoogtafel gehad waar studenten en medewerkers met elkaar in gesprek konden gaan over de situatie. Daar deden zo'n tachtig mensen aan mee en werd heel goed ontvangen. We gaan de komende periode bekijken hoe we meer van dit soort acties kunnen opzetten. Zodat iedereen zich kan uiten op een veilige manier."