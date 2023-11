Hilversumse Youssef en Mo kaarten zorgen over vastlopende jongeren aan bij kabinet: "Maak echt verbinding"

"Het leven is een marathon, geen sprint. Volg jouw eigen route. Focus je niet op die sprint, maak je niet al te druk." De 32-jarige Youssef Douzi en zijn protegé Mohamed Alnour uit Hilversum breken een lans voor de jongeren die vastlopen in het (school)systeem, in het zorgstelsel terechtkomen en vervolgens steeds verder van de maatschappij komen te staan. Om jongeren aangehaakt te krijgen en te houden, zijn perspectief bieden en in verbinding met elkaar staan belangrijk. Jongeren moeten zelf aan de bel durven trekken, maar er moet ook hulp voor ze klaarstaan.

Met de verkiezingen in aantocht publiceert NH iedere dag een verhaal van een Noord-Hollander die op ons verzoek een brief schreef aan de nieuwe regering. Wat hopen of verwachten inwoners uit verschillende hoeken van onze provincie van het nieuwe landsbestuur?

"Ik zie dat jongeren, die niet meer aansluiten op school, thuis komen te zitten. Daar verliezen ze ook vaak de aansluiting met de maatschappij. En omdat ze daar ook vastlopen, is er zorg nodig en de zorg loopt vast. Dat is zonde, want je wil juist de talenten benutten. Dat vastlopen in een systeem is overigens niet alleen een landelijk probleem. Ook hier in de regio hebben we met die zaken te maken."

Hellend vlak

"Ik denk dat dit een groot probleem is. Precieze cijfers heb ik niet, maar hier in Hilversum zou ik zo een klas vol kunnen vullen met jongeren die vastlopen in het schoolsysteem en daardoor de maatschappelijke aansluiting dreigen te verliezen. Op een gegeven moment komen onderwijs en zorg bij elkaar. Dan moeten ze naar de huisarts of jeugdzorg. Daar moeten ze gesprekken voeren. Ik merk dat dit allemaal lang doorwerkt. Jongeren hebben al het gevoel dat er aan alle kanten aan hen getrokken wordt. Ik moet meedoen, maar ik ga niet meer school. Dat gaat aan je vreten. Het zelfvertrouwen en de eigenwaarde neemt af. Het wordt een hellend vlak."

Mo vertelt: "Ik heb zelf ook een gekke route afgelegd. Dat had te maken met verwachtingen, maar ook met werk en andere zaken buiten school. Je hebt veel verantwoordelijkheden. Ik heb geleerd op tijd aan de bel te trekken, maar die ervaring kreeg ik pas toen ik Youssef had leren kennen. Daarvoor had ik veel dingen aan mijn hoofd. Je hebt het gevoel altijd maar te moeten presteren. Ik was eerst aan het freestylen op het gymnasium, toen ging ik naar het vwo. Toen kwam ik in contact met Youssef. Hij zorgde voor begeleiding en we hadden gesprekken. Hij was voor mij echt toegankelijk en er was verbinding. Als leerling was ik niet zo snel naar meneer Douzi gegaan, maar ik ging wel graag naar Youssef."

Niets is onmogelijk

Youssef vervolgt: "Hoe we dat probleem kunnen tackelen? Ik denk door meer in te zetten op het versterken van lokale en informele netwerken. Precies zoals wij hier in Hilversum doen vanuit Hilversummers.nl of zoals ik vanuit Young Hilversummers. Ervoor zorgen dat jongeren die buiten de boot dreigen te vallen wel aansluiting weten te vinden. Ik zeg altijd: 'Niets is onmogelijk'. Dit is de boodschap die Mo en ik hier ook willen uitdragen. We hebben wel wat zaken nodig, zoals mensen, middelen en een voedingsbodem. Communicatie. Verbinding. Ontmoeting. Maar vooral verbinding. Hoe je het gesprek opzoekt en ervoor zorgt dat dat gesprek het aan beide kanten goed doet."

"Maar je moet wel moeite willen doen om die verbinding ook echt te maken. Dat doe je niet door thuis te blijven zitten in jouw eigen bubbel of door alleen maar in het raadhuis te blijven zitten. Pas als je elkaar ontmoet, dan gebeurt er iets."