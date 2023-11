Filmster voor één dag: basisschoolleerlingen over rode loper voor première eigen speelfilm

Gekleed in prachtige jurken en strakke pakken liepen leerlingen van de Bosschool in Bergen dinsdagavond over de rode loper voor de première van hun eigen speelfilm Chef's Special. Voor het maken van de film kregen de kinderen een workshop van regisseur Joey Kugelmann, met het doel meer zelfvertrouwen te ontwikkelen en hun angsten te overwinnen. "Ze durven er te staan, zonder angst om te falen."

Hoe voelt het om jezelf terug te zien op het grote scherm? Basisschoolleerlingen van de Bosschool in Bergen kregen de kans dat te ervaren tijdens de première van hun zelfgemaakte speelfilm genaamd Chef's Special. Geheel in stijl werden ze in een limousine naar Vue Cinemas in Alkmaar gereden.

Lang wachten

Voor aantal kinderen gaat daarmee een grote wens in vervulling. Op de rode loper staat Anouk Eijckelhof. Als het aan haar ligt, gaat ze het ver schoppen in de filmwereld. "Het liefst wil ik actrice worden. Dat is echt mijn grootste droom."

De kinderen leerden in de workshop De Ontdekkingsreis van regisseur Joey Kugelmann hoe je een scène in elkaar zet. "Ik vond het leuk, gezellig en grappig. Alleen moest je wel lang wachten soms", vertelt een van de kersverse filmacteurs aan mediapartner Alkmaar Centraal.

Groots dromen

Omringd door hun grootste fans lopen de kinderen trots de bioscoop in. Het verhaal van Chef's Special gaat over een broer en een zusje, die door een groot leeftijdsverschil steeds verder uit elkaar groeien.

Kugelmann richt zich met zijn filmproductiebedrijf speciaal op kinderen. In zijn workshop hoopt hij vooral mee te geven dat je dromen moet proberen waar te maken. Als kind kreeg hij te horen dat een bioscoopfilm te hoog gegrepen was: "Ik dacht: hoezo? Je mag toch groots dromen?"

