Kunstwerk 'De IJzervreter' moet meer bewustwording creëren over geweld en wapenbezit

Meer dan een half jaar heeft kunstenaar David Bade samen met Zaanse scholieren gewerkt aan De IJzervreter, een kunstwerk van omgesmolten messen en wapens. Het kunstwerk staat tijdelijk in Assendelft en is bedoeld als een aanklacht tegen het gebruik van geweld. "We willen die rotzooi uit de samenleving."

Kunstenaar David Bade en burgemeester Hamming samen met scholieren voor het kunstwerk. - NH Nieuws

Burgemeester Jan Hamming heeft het voortouw genomen in de strijd tegen wapens onder scholieren en jongeren. Inzamelacties leverden de afgelopen jaren honderden wapens op, daarnaast stelde de burgemeester een messenverbod in. "Dat verbod hebben we gisteren verlengd en er staat 2.500 euro boete op als je een tweede keer gepakt wordt." Bewustwording "De IJzervreter" is vooral bedoeld voor de bewustwording. Wekelijks kwamen schoolklassen langs in het atelier waar ze mochten meewerken, maar vooral ook hoorden over de impact van wapenbezit op scholen. "Het is denk ik vooral een modegril", zegt de kunstenaar. "Met een mes op zak denk je dat je veilig en stoer bent, maar dat is natuurlijk helemaal niet zo."

Foto: Burgemeester Hamming krijgt uitleg over de IJzervreter. - NH Nieuws

Het kunstwerk is paars en staat in een oranje boot. "Dat paars vind ik gewoon mooi en oranje is de kleur van een reddingsboot", zegt Bade. "Dat vond ik wel passend." Het kunstwerk staat nu bij het winkelcentrum De Saen in Assendelft, maar de bedoeling is dat het ook naar andere plekken in de Zaanstreek gaat. "Er komt nog een plaatje op de achterkant: useless. Nutteloos in twee betekenissen: geweld is nutteloos en - met een knipoog - vaak wordt kunst ook gezien als nutteloos."