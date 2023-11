Rick kocht een zweefmolen van 100 jaar oud, maar krijgt hij hem ook draaiend?

Met twee zweefmolens staat kermisexploitant Rick Braak ieder jaar op veel West-Friese kermissen. Drie jaar geleden kocht de Grootebroeker een derde: een exemplaar van 100 jaar oud. Hij bouwde hem onlangs op, met behulp van vrienden. Maar of hij ooit gaat draaien?

Rick voor zijn 100 jaar oude zweefmolen - NH Nieuws

In een loods in Purmerend staat hij te shinen, de 100 jaar oude zweefmolen. En ondanks de leeftijd is hij nog puntgaaf. "Hij is nog voor 99 procent origineel", zegt zweefmolenliefhebber Rick met enige trots. "Dat maakt hem ook zo uniek. Hij is gemaakt door Walon uit Friesland en hij heeft hem ook geschilderd. Hij heeft tot 1963 op kermissen gedraaid. Daarna heeft hij heel lang in de opslag gestaan." Tot drie jaar geleden, toen Rick toesloeg. "Ik wist van het bestaan en wilde hem eerder al kopen, maar toen kwamen we er financieel niet uit. Hoeveel hij heeft gekost? Dat mag ik niet zeggen", klinkt het met een luide lach. "Eigenlijk heb ik hem gekocht voor de verzameling.

Foto: Toen de zweefmolen nog een draaimolen was - Aangeleverd

Rick Braak is onderdeel van de bekende West-Friese kermisfamilie. Hij bezit zelf twee zweefmolens, een schiettent en een oliebollenkraam, waarmee hij nu in De Goorn staat. Met behulp van vrienden en familie - die net als Rick veel interesse hebben in kermissen en zweefmolens - bouwden ze hem op. Zijn zwager in Purmerend had nog wel wat ruimte. "Binnen vijf uurtjes stond hij", klinkt het. "Dat viel niet tegen."

De molen moet voldoen aan de eisen van nu. Elektrisch is het niet goed en de motor is oud. Rick Braak - kermisexploitant en zweefmolenliefhebber

Maar hoe krijg je een zweefmolen uit 1923 weer draaiend? "Ik hoop hem op kermissen te gaan gebruiken, maar hij moet eerst worden gekeurd. De molen moet voldoen aan de eisen van nu. Elektrisch is het niet goed en de motor is oud. Die mag niet gebruikt worden. Maar denk ook aan de veiligheid, de ophanging van de bakken, bijvoorbeeld. Er is in 100 jaar veel veranderd." Morgen wordt de zweefmolen van Walon voor het eerst aan een keuring onderworpen. "Dan weet ik wat het gaat kosten om hem weer te kunnen laten draaien en kan ik beslissen of dat te doen is, of niet. Eigenlijk zou hij moeten draaien op speciale gelegenheden, zoals nostalgische kermissen. Op van die boerenkermissen niet, daar is hij te mooi voor, vind ik. Maar op speciale momenten: dat zou mooi zijn." En wat als de zweefmolen het niet doet? Maar dan moet de zweefmolen natuurlijk wel worden goedgekeurd en weer gaan draaien. Maar wat nou als het niet lukt om die weer aan de praat te krijgen? Daarover is Rick duidelijk. Dan gaat de attractie weer terug de opslag in en verdwijnt (voorlopig) weer achter gesloten deuren.

Foto: Zweefmolenliefhebber Rick Braak - NH Media / Michiel Baas