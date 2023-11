Gaya (18) maakt schoolvoorstelling over haar mentale gezondheid

Een profielwerkstuk van een paar kantjes is voor Gaya van Proosdij uit Zaandam niet voldoende. In plaats van een geschreven verslag maakt de leerling van het Zaanlands Lyceum een theatervoorstelling over haar eigen hersenspinsels. De tiener is veel bezig met haar mentale ontwikkeling. Gaya: "De weg naar écht houden van zichzelf, slaat de hoofdpersoon pas in na afloop van het stuk."

In een kale repetitieruimte zit de 18-jarige Gaya. Het is haar allereerste interview en ze vindt het dan ook best spannend. Opvallend is dat de Zaanse, in tegenstelling tot veel tieners, juist heel open en eerlijk is. Gaya: "Naar mijn mening is eerlijkheid niet iets wat direct alle problemen oplost, maar is het wel de eerste stap richting zelfacceptatie."

Kwetsbaar in de spotlight

Ze schrijft een toneelstuk over zichzelf en haar onzekerheden. "Ja het is zeker kwetsbaar", vertelt de 18-jarige. Ze vervolgt: "En ik hoor van veel mensen dat ze het ook wel moeilijk vinden om over hun gevoelens te praten, maar ik vind het niet erg om aan te geven dat ik bepaalde dingen wel heel moeilijk vind."

Gaya wil graag eerlijk zijn over wat er echt in haar omgaat. Ze praat bijvoorbeeld over eten. "Het is niet een officieel eetprobleem, maar meer dat eten me heel veel moeite kost. Dat ik het soms niet wil of dat het me niet lukt."

Ook praat ze over haar opa, die kortgeleden is overleden en aan dementie leed. "En dat brengt natuurlijk allemaal gevoelens naar boven", zegt de tiener. Ze hoopt dat met het toneelstuk mensen gaan praten. Gaya: "Je bent in het dagelijks leven nogal geneigd om dat soort dingen toch wel voor jezelf te houden."

Psycholoog blijft onder tieners taboe

Vooral onder haar eigen leeftijdsgenoten merkt ze dat dit namelijk niet altijd vanzelfsprekend is. Ze gaat zelf geregeld naar een psycholoog, iets wat volgens haar ook normaal zou moeten zijn. "Dat raad ik andere mensen ook aan." Ze legt uit dat het voor haar fijn is om met andere mensen te praten.

"Zou jij ook zoiets dan niet fijn vinden?", vraagt Gaya soms aan schoolgenoten. "Ik wil het er gewoon niet over hebben", krijgt ze dan vaak terug. Gaya: "Ze willen andere mensen niet belasten met hun zorgen en hun verhalen." Gaya hoopt dat haar voorstelling ervoor zorgt dat mensen hier anders over gaan denken.

Zo'n voorstelling met een grote boodschap maken, is niet zomaar gedaan. De tiener vertelt: "Ik dacht: dat zal toch wel meevallen. Maar nee, toch niet. Niet helemaal." Haar grote inspiratiebron is Lieve de Boer, die zo'n vier jaar geleden hetzelfde deed met het thema seksualiteit. Gaya heeft haar op school ontmoet: "Ze heeft veel tips gegeven over hoe je een theatervoorstelling maakt binnen de eisen voor een profielwerkstuk."

(Tekst gaat door onder de poster)