Feestpiet Fiësto inspecteert Hoorn voor Sinterklaasintocht en is bezorgd over de haven

Sinterklaas en zijn pieten komen morgen pas naar Hoorn, maar feestpiet Fiësto is alvast vooruit gestuurd voor een grondige inspectie. En de stad lijkt er klaar voor, of toch niet helemaal? "De haven ligt nog vol met schepen", ziet Fiësto. Hoe dan ook, de intocht is morgen live te zien bij NH en WEEFF.

Terwijl Sinterklaas en de pieten nog onderweg zijn met de pakjesboot, is Feestpiet Fiësto nu al in Hoorn. Morgen treedt hij op meerdere momenten op tijdens de intocht. Onder meer op de Roode Steen en in de Noorderkerk. Met onder meer zijn eigen lied 'Feest met Fiësto', probeert hij de sfeer er verder in te krijgen.

Maar voorlopig ligt zijn prioriteit nog bij de inspectie. Hij schrikt als hij de aanlegplek van de pakjesboot ziet. Er liggen nog allemaal schepen in de weg. De paniek slaat helemaal toe als Fiësto bij de Havendienst komt om opheldering te vragen. "Hij is dicht. Hoe moet ik dit nou oplossen?" Maar een telefoontje later, lijkt alles toch weer goed te komen.

Het wordt sowieso een druk weekend voor Fiësto. Want hij is ook nog te zien bij de intochten in Oostzaan en Zaandam en reist daarna ook nog naar Zeeland om Sinterklaas te vergezellen op de pakjesboot.