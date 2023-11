Sen (19) twee keer op rij kampioen, maar racedroom mogelijk voorlopig in de ijskast

Racetalent Sen Roodenburg (19) heeft twee droomjaren achter de rug, maar zijn toekomst in de autosport is niet zeker. De Krommenieër is namelijk hard op zoek naar sponsoren. Om een klasse hoger te kunnen gaan racen moet hij meer dan 100.000 euro ophalen en dat is geen kat in het bakkie. Zeker niet omdat sponsoren graag 'groen' willen zijn.

Foto: Sen is dolblij, want hij is voor de tweede keer op rij kampioen geworden - aangeleverd

Sen Roodenburg had het niet verwacht, maar toch heeft hij afgelopen jaar een klasse hoger geracet en tegen alle verwachtingen in gewonnen. Het was naar eigen zeggen een bijzonder seizoen. "Ik was vet blij toen ik uit de auto stapte. Het was feest", vertelt de 19-jarige nog steeds blij.



De winst wordt flink gevierd. Tekst gaat door.

De bekende champagnedouche na de winst - aangeleverd

Met de winst op zak is het normaal om een klasse hoger te gaan rijden. Hij rijdt nu in de BMW M2 Cup, maar hoopt volgend jaar GT4 te gaan racen. Hij zou dan tegelijk rijden met het DTM weekend en dat is veel waard. "Al die teams zien jou ook", zegt Sen daarover. "Het is een groter podium." Financiële uitdaging: 100.000 euro gezocht Toch is het niet vanzelfsprekend om een klasse hoger te rijden. Naast talent, is ook een hoop geld nodig. Sen: "Elke klasse hoger is duurder. De auto's zijn gewoon duurder." Op dit moment is er nog geen nood aan de man. "Ik ben druk bezig met sponsoren zoeken."



Dat is volgens Sen 'wel aardig lastig'. "Autosport is heel duur. Heel veel bedrijven zien op tegen dat soort bedragen." Maar de knaken zijn niet de enige uitdaging. "Bijna alle bedrijven willen groen zijn. Dat helpt ook niet mee." Hij geeft toe dat autosport veel CO2 uitstoot, maar 'veel teams proberen ook wat terug te doen.' Sen: "Zo heeft Bas Koeten Racing allemaal zonnepanelen op het dak." Tekst gaat door onder de foto.

Foto: Heeft Sen volgend jaar genoeg geld om te kunnen racen op hoog niveau? - aangeleverd

De Krommenieër hoopt dat meer bedrijven positief kijken naar zijn sport. "Je moet raceminded zijn om het te begrijpen", legt hij uit. "Om mij te sponsoren." Het bedrag wat hij bij elkaar probeert te krijgen is boven de 100.000 euro en op dit moment zit hij op zo'n 25 procent. Het liefst heeft hij voordat het vuurwerk eind dit jaar de lucht in gaat het bedrag bij elkaar. Anders wordt het een jaar zonder kampioenstitel. "Ik zou nog een jaar testdagen kunnen doen, maar dan mis je wel de wedstrijden. Dat heeft het meeste aandacht en is het leukste wat er is." Geen cent voor Sen Het is niet zo dat Sen met dit bedrag zelf z'n bankrekening spekt. Sen: "Ik rij al best wel hoog, maar krijg niks betaald. Met racen krijg je pas echt betaald als je het allerhoogste rijdt." Zijn teamgenoot heeft het budget wel al zo goed als rond, maar voor Sen is het dus nog even spannend of hij zijn droom kan voortzetten. "Ik hoop samen met hem mee te kunnen groeien."