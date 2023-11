Onrust in de Raadhuisstraat: bewoners willen cameratoezicht na explosies

De Raadhuisstraat in Heemkerk is dit jaar al drie keer getroffen door een explosie. Om een volgende aanslag te voorkomen heeft de gemeente deze week de woning gesloten die als potentieel doelwit wordt gezien. Omwonenden zijn zijn blij met de maatregel, maar willen meer: cameratoezicht. "Kom maar op met die camera's. Dat vind ik een veilig idee", zegt één van hen.

Het zit de bewoners niet lekker dat hun wooncomplex dit jaar al driemaal belaagd is. In januari, oktober en vorige week was het raak en vond er bij een toegangshal van de portiekflat een explosie plaats. Daarbij raakte niemand gewond.

Gesloten woning

Het politieonderzoek is nog in volle gang en er is nog niemand aangehouden. De gemeente heeft uit voorzorg op basis van artikel 175 van de gemeentewet één woning in de flat gesloten. Tot 14 februari mag niemand, inclusief de eigenaar en huurder, de woning betreden.

Opvallend is dat de eerste twee explosies, volgens bewoners, gericht lijken te zijn op de brievenbus van deze specifieke woning. Niet iedereen is dan ook verrast door de sluiting. "Eerlijk gezegd had ik na de eerste explosie al het vermoeden dat die woning er iets mee te maken had. Het was een beetje een vreemde eend in de tamelijk rustige omgeving," deelt een bewoner.

Hoewel er in de buurt wordt gespeculeerd, blijft de exacte toedracht onbekend. De sluiting van de woning zorgt wel voor enige geruststelling. "Dat betekent dat ze iets op het spoor zijn en er bovenop zitten," merkt een buurtbewoner op.