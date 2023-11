Krap bij kas of milieubewust? Scoor hier je tweedehands Sinterklaascadeaus

Net als eerdere jaren zijn er ook dit jaar in Haarlemmermeer en Amstelveen initiatieven opgezet om ook kinderen uit arme gezinnen een mooi Sinterklaasfeest te bezorgen. Zo kan er op meerdere plekken in de regio's speelgoed worden geruild, en slaan organisaties de handen ineen om cadeaus te kopen voor kinderen van wie de ouders het minder breed hebben. NH zet verschillende acties onder elkaar.

Wie krap bij kas zit of het milieu een warm hart toedraagt, kan op 24 november terecht aan de Getsewoudweg 2. Daar houdt het Haarlemmermeerse Centrum voor Duurzaamheid NMCX samen met Jeugdland Nieuw-Vennep een speciale Sinterklaas-ruilbeurs. Motto van de beurs is 'duurzaam en voordelig Sinterklaas vieren'.

"Het signaleren van hoe het gaat bij kinderen is zo belangrijk, net als normaal in de samenleving", vertelt Toos van der Kamp, secretaresse en initiatiefnemer van Make a Child Happy. "Daardoor kan je kinderen en gezinnen dat extra steuntje geven."

Leraren van Haarlemmermeerse basisscholen die merken dat een gezin of kind het moeilijk heeft, kunnen die kinderen aanmelden bij stichting Make a Child Happy . Die organisatie vervult wensen van kwetsbare kinderen in Haarlemmermeer en wil ze dit jaar voor de vierde keer op rij een mooi sinterklaasfeest bezorgen.

Er zijn meer argumenten om gebruik te maken van de ruilbeurs. Omdat je in één keer al je cadeaus kunt inslaan, bespaar je tijd, schrijft de organisatie. Verder maak je ruimte in je huis, omdat je gaat opruimen.

Make a Child Happy heeft een gids samengesteld waar de aangemelde kinderen een cadeau uit kunnen kiezen. Die geschenken worden betaald met giften van donateurs en gekocht bij een speelgoedwinkel in Hillegom.

"We hebben momenteel 340 uitgekozen kinderen", vertelt Toos. Ze benadrukt dat veel van die gezinnen ook afhankelijk zijn van de voedselbank. "Wij willen echt wat extra's geven" zegt Toos vastberaden.

Toos vertelt dat vooral knutsel- en tekenspullen populair zijn onder de kleintjes. Ook basketbal en Lego vinden ze leuk. Dit jaar is de kleurkoffer het vaakst gekozen. "Leuk dat ze creatief zijn."

Ruilbeurs Amstelveen

Ouders die een schoencadeautje zoeken voor zaterdag of zondag - als Sinterklaas in Nederland aankomt - kunnen aanstaande vrijdag terecht in de Kastanjeflat aan de Kastanjelaan. Van 20.00 uur tot 21.30 uur houdt de Stichting DOEN! daar een ruilbeurs. Die ruilbeurs wordt vaker georganiseerd, maar is nu bewust rond de intocht van Sinterklaas gepland, zodat ouders met een kleine beurs hun kinderen iets nieuws kunnen geven.

Vrijwilliger Cynthia van Ingen legt uit dat de ruilbeurs 'een soort pop-upkringloopwinkel zonder prijskaartje' is. Omdat het een ruilbeurs is, kun je niet met lege handen aankomen en moet je iets kunnen ruilen. Dat mag van alles zijn, vertelt Van Ingen. "Met een maximum van twee dozen."

Vooral kleding en speelgoed zijn populair. Dat laatste komt zeker nu, met Sinterklaas in aantocht, goed uit. "Het is vooral bedoeld voor mensen die het wat harder nodig hebben, maar iedereen is welkom", vertelt Cynthia.