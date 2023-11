Tientallen auto's bekeurd bij grote politieactie in Schagen

Bij een grote politieactie aan de Groeneweg langs de N245 in Schagen zijn gisteren 66 bekeuringen uitgeschreven. Die variëren van rijden zonder rijbewijs, het niet handsfree bellen en het hebben van een losse lading. Er werden 150 voertuigen gecontroleerd.

De controle was op de parkeerplaats van voetbalvereniging Schagen United. Gezien de onderbezetting bij de politie kwam er versterking van andere teams om de politie Schagen bij deze controle te helpen, vertelde Marijke Kaptein van de politie Schagen aan lokale omroep Noordkop Centraal, die er een kijkje nam. Overigens deden ook de Douane en de Belastingdienst mee aan de controle. Auto's werden van de weg gehaald en naar het terrein geleid, waar de auto's en de documenten van de bestuurders werden gecontroleerd.

Er waren ook automobilisten die hun rijbewijs niet konden laten zien, en daarom een bekeuring kregen. Andere mensen reden onverzekerd op de weg of konden met hun voertuig harder rijden dan is toegestaan. Er zijn zeven voertuigen in beslag genomen, zo laat de politie weten.