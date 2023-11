Pascal (41) helpt mensen met autisme aan een date: "Wanneer ben je verliefd?"

Voor mensen met autisme kan daten behoorlijk uitdagend zijn. Dat weet de 41-jarige Pascal van IJzendoorn, die zelf ook autisme heeft, als geen ander. Samen met zijn collega's organiseert hij daarom aanstaande zaterdag een speciaal datingevenement in Heerhugowaard. En wat blijkt: de vraag naar liefde is groot. "Vijftig mensen hebben zich aangemeld."

Pascal is druk bezig is met de voorbereidingen, vertelt hij tegen mediapartner Streekstad Centraal . Aanstaande zaterdag hopen verschillende mensen met autisme de liefde te vinden in het NVA-huis aan de Deimoslaan, vertelt de secretaris van de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) enthousiast. "Ik vind het wel spannend. Er komt een hoop kijken bij de organisatie. Het zal vooral een leermoment worden, het is ook voor ons de eerste keer. De een heeft waarschijnlijk wat meer begeleiding nodig dan de ander."

Voor mensen met autisme kan het liefdespad een extra hobbelige weg zijn. Zelf kreeg Pascal zo'n elf jaar geleden te horen dat hij autisme heeft. Na jaren van psychische klachten en opnames in klinieken, kwam er eindelijk duidelijkheid. "Daten kan een struggle zijn voor mensen met autisme", verklaart hij. "Je zit met je eigen gevoelens. Want wanneer ben je verliefd? En wat is die spanning die je voelt, is dat verliefdheid? Daar ben ik zelf de mist mee in gegaan."

Terug naar het Heerhugowaardse date-evenement. De middag staat compleet in het teken van de liefde. "Daar was echt vraag naar hoorden we van onze collega Chantal. Samen met haar team kwam ze op dit idee. En ja, daar konden we natuurlijk geen nee tegen zeggen."

Mix en match

De deelnemers leren elkaar kennen door middel van een bordspel, gesprekskaarten of een wandeling. Van de 50 aanmeldingen hebben Pascal en zijn collega's 8 matches gemaakt. "Dat was wel lastig, want het stukje genderidentiteit was wel een uitdaging. Maar het is uiteindelijk een gemêleerde groep geworden en eerlijk gezegd zijn we er trots op dat we zoveel matches konden maken."

Tijdens de voorbereidingen voor het evenement krijgt Pascal ook weleens de vraag of hij zelf meer begeleiding had gewild in de liefde. "Het moeilijke is dat ik het allemaal zelf ook wel wilde oplossen. Daar was ik aan gewend, dus het kwam niet in me op om ondersteuning te vragen." Maar, zo stelt hij, begeleiden is goed, maar niet te veel doorslaan. "Het kan mensen ook afhankelijk maken. Juist bij autisme is het ook belangrijk om autonomie te behouden. En als je wordt gestuurd door je omgeving en alles uit handen wordt genomen, ben je niet met je zelfstandigheid bezig."