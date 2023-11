De Peiling: Mannen met baarden zijn top!

Sinterklaas komt zaterdag aan in Nederland. De man van de cadeaus, maar ook de man met misschien wel de langste baard van – in ieder geval – de provincie! We willen vandaag graag van jullie weten wat jullie vinden van mannen met baarden. Want uit een enquête onder wervingsbureaus blijkt, dat bijna de helft eerder een man met een baard zou inhuren, dan een man zonder. Onze stelling is: mannen met baarden zijn top!