Venus, Roxanne en Denis: een boek vol verhalen over beroemde namenliedjes

In de popmuziek zijn er honderden liedjes geschreven voor vrouwen en mannen. Vaak zijn dat liefdesliedjes. Volkskrant-journalisten John Schoorl en Paul Onkenhout schreven een boek vol verhalen en anekdotes over de namenliedjes en de artiesten erachter. Het boek, En Venus was haar naam, werd gepresenteerd op de Avond van het het namenlied in het Patronaat in Haarlem.

Namenliedjes in boek

Angie, Annabel, Roxanne, Suzanne, Sandy en natuurlijk Venus. De lijst van namenliedjes is bijna oneindig. Voor het boek dat Volkskrant journalisten John Schoorl en Paul Onkenhout schreven waren de twee wel streng in hun selectie "Kenmerk van een namenliedje is dat alleen een voornaam is en dat er geen toevoeging bij zit", zegt Schoorl. "Het gaat over een man of vrouw, met als uitzondering Ben van Michael Jackson dat over een rat gaat en Flappie van Youp van 't Hek dat over een konijn gaat." Paul Onkenhout heeft wel een idee waarom er zoveel namenliedjes geschreven zijn. "Dat komt door de liefde denk ik, het is een dankbaar onderwerp natuurlijk. En zoals Hans Vandenburg van Gruppo Sportivo ons vertelde, als een songwriter om inspiratie verlegen zit, ligt het voor de hand om een namenliedje te maken. Dat schrijft lekker weg."

Foto: Snapshot Video 245382 (05:16) - Gerard Alderliefste zong Sammy

Op de Avond van het Namenliedje in het Patronaat werd het boek En Venus was haar naaam gepresenteerd. Verschillende artiesten zongen hun versie van bekende namenliedjes. Gerard Alderliefste zong Sammy van Ramses Shaffy, Sandra van Nieuwland Jolene van Dolly Parton en Monique Klemann Venus van Shocking Blue. Het eerste exemplaar van het boek werd uitgereikt aan de 84-jarige zangeres Ria Valk. Zij had in de jaren 70 een grote hit met het nummer Leo. De nog altijd zeer fitte Valk vertolkte Leo (je bent vannacht weer dronken geweest) vol lollige energie en zette het publiek aan tot polonaise. "Toen dat lied populair was kreeg ik heel veel Leo's over me heen", vertelt Valk na afloop. "Ajax trainer Leo Beenhakker vertelde mij dat de supporters te pas en te onpas Leo, je bent vannacht weer dronken geweest zongen. Het werd mij niet in dank afgenomen door de Leo's van het land."

Foto: Snapshot Video 245382 (01:48) - Paul Desmond schreef liedje Audrey

Het boek En Venus was haar naam staat vol verhalen over de namenliedjes. Favoriet van John Schoorl is het liedje Audrey van de saxophonist van Dave Brubeck Quartet, Paul Desmond. "Paul Desmond was tot over zijn oren verliefd op actrice Audrey Hepburn. Hij ging vaak kijken bij de filmset in New York maar hij durfde haar nooit aan te spreken. Maar hij schreef wel dat liedje Audrey voor haar", vertelt Schoorl. "Desmond raakte aan de drank en drugs en stierf. Maar het verhaal wil dat Audrey Hepburn de laatste vijf jaar van haar leven elke avond voor het slapen gaan dat liedje Audrey draaide, helaas heeft Paul Desmond dat nooit geweten. Romantisch toch?" Het boek En Venus was haar naam, met de verhalen achter 134 beroemde namenliedjes, van Paul Onkenhout en John Schoorl ligt nu in de winkel.