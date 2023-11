Buurtzorg Blaricum viert jubileum met 95-jarige Trees: "Alsof ze uit de hemel zijn gekomen"

De teams van Buurtzorg zitten door heel Nederland. Het team van Blaricum werkt in de hele BEL-combinatie (Blaricum, Eemnes en Laren). Met een relatief kleine club komen ze thuis bij mensen die bijvoorbeeld net een operatie hebben gehad. Ook helpen ze cliënten met het innemen van pillen of geven ze zorg aan terminale patiënten.

Eén van de cliënten die getrakteerd wordt op gebak is de 95-jarige Trees Wessels uit Laren. Haar man overleed vorig jaar. Sindsdien krijgt ze twee keer per dag de verzorgers over de vloer om haar te ondersteunen. In haar ogen is het bezoek van Buurtzorg een grote zege: "Het is alsof ze uit de hemel zijn gekomen."

Ze heeft op dit moment wat last van een dikke hand, maar volgens de huisarts en het team komt dat helemaal goed. Het gebakje smaakte haar in ieder geval prima: "Ik heb 'm al op".