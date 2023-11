Winterliefhebbers opgelet: kouder weer in aantocht

De echte liefhebber van winters weer moet nog even geduld hebben. Deze week is het weer namelijk nog behoorlijk herfstig, maar volgende week daalt de temperatuur volgens NH-weerman Jan Visser. En ook niet onbelangrijk: eindelijk neemt de kans op regen af.

In Noord-Holland kunnen vandaag nog enkele buien vallen. "Langs de kust is het wat droger geworden", vertelt Visser op NH Radio. In de rest van de provincie klaart het ook langzaam op, hier en daar laat de zon zich zien, met temperaturen rond de 11 graden. In het binnenland waait de wind matig, maar aan de kust iets harder.

Komende nacht kunnen er weer wat buien overkomen. "Maar morgen wordt het weer droger, het zal niet de hele dag regenen", aldus Visser. De zon breekt af en toe door met een temperatuur rond een graad of 9.

Vorst

Het blijft de komende tijd erg nat, dus van een omslag kan NH-weerman Jan Visser nog niet echt spreken. Wel wordt het volgende week kouder. "Geleidelijk aan krijgt de koudere lucht de overhand", vertelt Visser. "In de nacht komt het plaatselijk tot vorst. Als de kou doorzet, neemt de kans op regen ook af", aldus Visser.