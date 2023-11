Sinterklaasactie groot succes in Beverwijk: buurtcentrum gevuld met cadeaus

Twee grote ruimtes van het buurtcentrum Wijk aan Duin zijn tot de nok toe gevuld met cadeaus. De Sinterklaasactie van Welzijn Beverwijk is een groot succes. Die riep Beverwijkers op om speelgoed te komen brengen voor minder bedeelde kinderen uit de stad. Daar werd massaal gehoord aan gegeven. "De mensen die het minder hebben verdienen ook een leuk Sinterklaasfeest", zegt een van de weldoeners.

In de video zie je wat de Beverwijkers zoal hebben gegeven.

De cadeaus zullen uiteindelijk gegeven worden aan zo'n 140 vooraf aangemelde Beverwijkse kinderen. Zij werden gevonden via welzijnsorganisaties of werden door hun ouders zelf aangemeld. De kinderen krijgen binnenkort een uitnodiging om samen met hun ouders gratis speelgoed uit te zoeken als cadeau van de Beverwijkse Sint.

Beverwijkers geven genereus aan kinderen

Welzijn Beverwijk coördineert de inzamelingsactie dinsdag met zo'n tien vrijwilligers. Cynthia Heiloo is een van hen en nam enkele jaren geleden het initiatief. "Omdat elk kind een cadeau van de Sint verdient", zegt ze.

Bij Welzijn Beverwijk vinden ze het prachtig om te zien hoeveel mensen langskomen met ontelbare cadeaus. "Het is overweldigend en hartverwarmend. Ik krijg er een warm gevoel van," zegt een ontroerde medewerkster Maartje Puttman.

Geen kapotte spullen

Hoewel er veel speelgoed wordt ingezameld, is er nog wel behoefte aan bepaalde spullen. "Tot nu toe krijgen we vooral veel voor jonge kinderen. We zoeken nog naar cadeaus voor kinderen van tien jaar en ouder."

De veelal tweedehandse cadeaus moeten bovendien aan voorwaarden voldoen. "Wij vragen vriendelijk om geen kapotte spullen te brengen en het is natuurlijk fijn als cadeaus zoals puzzels schoon en compleet worden aangeleverd," aldus Puttman.

Speelgoedbank

Heb je thuis nog nieuw of mooi tweedehands speelgoed waar niet (meer) mee gespeeld wordt? Tot vrijdag 17 november kan dat tussen 09:00 en 16:30 uur ingeleverd worden in buurtcentrum Wijk aan Duin aan de Wilgenhoflaan 2c in Beverwijk.

Welzijn Beverwijk is niet bang om uiteindelijk met teveel cadeaus opgescheept te zitten. "Alles wat we overhouden na Sinterklaas gaat naar Speelgoedbank Beverwijk." Zo kunnen volwassen met de kleinste portemonnee en hun kinderen ook als de Sint eenmaal vertrokken is speelgoed komen uitzoeken.