Porsche probeert fietsenstalling Amsterdam in te rijden: "Geld te veel, hersens te weinig"

Een Porsche probeerde vanmiddag fietsenstalling Beursplein in Amsterdam binnen te rijden. De auto reed de ingang van de stalling aan het Damrak in, en kwam na een paar meter tot stilstand.

Waarom de bestuurder de fietsenstalling probeerde in te rijden, is niet bekend. Vlakbij de ingang van de fietsenstalling is de ingang van parkeergarage Q-Park De Bijenkorf. Mogelijk wilde de bestuurder het voertuig daar parkeren.

Bo Coopmans had net haar fiets opgehaald toen de auto de stalling in probeerde te rijden: "Iedereen pakte z'n telefoon en begon te filmen. Ook begonnen mensen te roepen. De auto had volgens mijn een Pools kenteken, dus ik denk dat de bestuurder niet wist dat het om een fietsenstalling ging", vertelt ze aan AT5.

"De bestuurder reed heel langzaam weer achteruit. Toen raakte hij nog een stukje van de muur en een paaltje. Al met al stond de auto binnen een kwartiertje weer op straat".

Bij een foto die een omstander op X plaatst, reageren mensen op het voorval: "Eerste 24 uur gratis?", grapt iemand. "Geld te veel, hersens te weinig", merkt een ander op.

Bij de politie is geen melding binnengekomen over het incident.