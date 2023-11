'Honderden' aanwezigen bij pro-Palestijnse demonstratie op Schiphol

Op Schiphol trekken vanavond volgens aanwezigen honderden demonstranten de aandacht voor de situatie in de Gazastrook. De demonstranten zitten op de grond en hopen op die manier aan te sporen tot actie. "Ik heb al vijf dagen niks van mijn familie in de Gazastrook vernomen. Ik slaap niet meer, ik eet niet meer", vertelt een van de demonstranten.

Verslaggever Thijs-Jan van Aalst is aanwezig bij de demonstratie en vertelt dat de demonstranten krachtige uitspraken niet schuwen. Een buitenlandse student zegt: "Israël is een apartheidsstaat die de Palestijnen al 75 jaar als een lagere diersoort ziet. Ze zien deze terreurdaad van Hamas als reden voor het uitvoeren van een genocide."

Ook wordt er met vlaggen gezwaaid, en worden er leuzen geroepen, waaronder de omstreden uitspraak 'From the river to the sea, Palestine will be free'. Andere demonstranten roepen vredelievende leuzen, waaronder 'cease fire now'.

Familie

Een van de deelnemers aan de demonstratie heeft familie in de Gazastrook. "Ik heb al vijf dagen niets van ze vernomen. Ik slaap niet meer, ik eet niet meer. En in de tussentijd zit de Nederlandse regering op z'n luie reet toe te kijken. Het is tijd dat de grote wereldmachten zoals de VS en de EU ingrijpen en Israël in duidelijke taal aanspreekt op de massamoord die ze plegen."

Volgens de woordvoerder van de demonstratie, Dagmar, zijn de uitspraken die de groep deed allemaal legaal en volslagen logisch: "Niet alleen staan we juridisch in ons recht, maar het zijn ook de enige juiste woorden om te omschrijven wat er nu in Gaza gebeurt. Dit is genocide, dit is apartheid. Dat we daartegen demonstreren is niet meer dan logisch."

Burgemeester

De burgemeester van Haarlemmermeer, waar Schiphol onder valt, laat op X weten het belangrijk te vinden dat de demonstranten hun mening kunnen uiten. Ze kijkt samen met de driehoek (het openbaar ministerie, de burgemeester en de politie, red.) hoe ze de demonstratie zo goed mogelijk kunnen faciliteren.

Wel benadrukt ze dat er op een drukke plek als Schiphol wel zichtlijnen moeten blijven voor de marechaussee, en dat er ruimte moet zijn om veel mensen in korte tijd te evacueren indien nodig.

Leuzen en vlaggen

Ook roept de burgemeester op om met elkaar in gesprek te blijven. Ze laat onder andere weten scherp op te treden tegen 'strafbare uitingen en symbolen'. "Blijf met elkaar in gesprek, om elkaars meningen, standpunten én verdriet te respecteren en om onze gemeenschap niet te laten verscheuren door haat en woede."