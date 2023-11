Sinterklaas komt vroeg voor Jos: hij voelt zich weer molenaar

Anderhalf jaar is geen eeuwigheid, maar molenaar Jos van Schooten van De Eenhoorn in Schalkwijk vond het er verdacht veel op lijken. Dus was hij dolgelukkig toen vanmiddag de nieuwe roeden, een vitaal element van de wieken, 'eindelijk' arriveerden. Als dit onderdeel over twee weken op de plek van de oude roeden is gemonteerd, kan Jos weer zijn wat hij het liefst is: molenaar.

De Eenhoorn heeft achttien maanden stilgestaan vanwege verouderde wieken. Die nog langer laten draaien, was onverantwoord. Desondanks was Jos van Schooten er vaak te vinden. Maar klussen in een zaagmolen die niet zaagt, voelde vreemd aan. Hij telde de dagen af. Toen 'De Emmeloord' rond 13.00 uur aanmeerde en de roeden aan wal werden gehesen, haalde hij opgelucht adem: ''Eindelijk zijn ze er. Wat een mooi moment.'' Tekst gaat door onder de video.

De Eenhoorn - NH Nieuws

De montage van de nieuwe roeden neemt nog veertien dagen in beslag, maar het eind is dus in zicht: Jos kan binnenkort weer zagen. En niet alleen de komende weken of maanden, maar een jaar of dertig, want zolang gaan de nieuwe roeden mee. "Een fijn vooruitzicht'', zegt Jos.