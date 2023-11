IJmond geschokt over massa-ontslag Tata Steel: "Niet alleen werknemers, hele buurt de dupe"

Geschokte reacties in de IJmond over de zeker 800 banen die bij Tata Steel in IJmuiden verloren gaan. Het staalconcern maakte dit massa-ontslag gisteren bekend. Volgens veel Velsenaren lijdt de hele regio onder de ontslagen. "Het is niet alleen maar Tata Steel, maar de bakker brengt ook broodjes en dergelijke. Ik denk dat we hierdoor een economische achteruitgang gaan krijgen."