Lokale liefde in de schappen: West-Friese supermarkten werken samen met de buren

In de regio zijn veel West-Friese verkoopstalletjes, boeren die hun eigen producten verkopen én supermarkten die met lokale voedselleveranciers samenwerken. Monique Ravensteijn van Jumbo Zwaagdijk en Teun Jager van Spar City Hoorn onderstrepen de lokale liefde in de schappen. "De producten zijn veel verser."

Ravensteijn: ‘’Het is waar je voor kiest als supermarkt. Het kost extra veel werk. Je moet bijvoorbeeld aparte prijzen hebben en afspraken maken met boeren, maar we doen het graag.’’ Ook omdat ze geniet van de samenwerking met lokale ondernemers.

De Spar in Hoorn verkoopt veel regionale speciaalbieren, zoals de bieren van Hoorns Nat en Brouwerij Tamesteut. Jager: ‘’Ik vind het belangrijk om lokale artikelen te verkopen, omdat de transportbewegingen veel kleiner zijn. Daarnaast is het een leuke toevoeging aan het assortiment.’’

De Jumbo in Zwaagdijk werkt met ongeveer 40 lokale leveranciers samen. Een voorbeeld hiervan is Kok Aardbeien, nog geen drie kilometer verderop. Ravensteijn: ‘’Wij verkopen meer streekproducten dan andere supermarkten in de buurt.’’

'Eten wat de pot skaft!': themaweek over West-Fries eten en drinken

Deze week besteedt NH Nieuws/WEEFF veel aandacht aan het eten en drinken in West-Friesland. Onder de noemer 'Eten wat de pot skaft!' duiken we in de lokale lekkernijen en gaan we op zoek naar de antwoorden op andere prangende eet- en drinkvragen.