Waarschuwingen voor 'zeer zware spits', regen zorgt voor problemen

De ANWB en Rijkswaterstaat waarschuwen dat we vanavond naar alle waarschijnlijkheid te maken krijgen met een zeer zware avondspits. Onder andere door de weersomstandigheden lijkt het erop dat het vooral op de bekende knelpunten behoorlijk vast gaat lopen.

De spits is op dinsdag en donderdag normaal gesproken al een stuk zwaarder dan op de andere dagen van de week, maar vandaag wordt gewaarschuwd voor een extreem zware spits door de verwachte regen. Tijdens de avondspits trekt volgens Buienradar een groot front met regen over Noord-Holland.

Het was vanmorgen ook al druk op de wegen. Door ongelukken stond het onder andere op de N247 van Volendam richting de A10 in Amsterdam muurvast. De vertraging liep daar op tot zo'n zeventig minuten nadat er een ongeluk was gebeurd vlak bij de oprit naar de snelweg.

Ook op de A9 liep het vast. Tussen knooppunt Kooimeer en knooppunt Velsen liep de vertraging op tot een uurtje. Door een ongeluk was er in de Wijkertunnel maar één rijstrook open, waardoor mensen achterin de file moesten aansluiten.

Voorlopig geen einde aan de regen

Volgens NH-weerman Jan Visser houdt het voorlopig niet op met regenen. "Vanmiddag en vanavond kunnen ook elders in de provincie buien tot ontwikkeling komen", voorspelde Visser vanmorgen. "Mogelijk met onweer en hagel."

Ook morgen wordt er nog regen verwacht, al zal de zon zich naar alle waarschijnlijkheid ook af en toe laten zien.