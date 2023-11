Betonblok blokkeert nog steeds toegang Plein 36: rechtszaak dreigt voor gemeente Bergen

Het gebruik van het stukje gemeentegrond door de eigenaar van het pand aan Plein 36 in Bergen is niet verboden. De gemeente hoort daar niet te handhaven op in- en uitrijden, stelt de gemeentelijke bezwarencommissie tegenover het college. Toch blijven de geplaatste betonblokken naast Harmonie Bergen voorlopig liggen. De eigenaar overweegt naar de rechter te stappen.