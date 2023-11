Vier jaar cel en boete voor brandstichting bij Hoornse woning

De rechtbank in Alkmaar heeft een celstraf van vier jaar zonder tbs en een schadevergoeding van 2.000 euro opgelegd aan de Amsterdamse K. G. Hij zou in februari 2022 medeplichtig zijn geweest aan een woningbrand aan het Cees Buddingh'hof in Hoorn. Voor deze brand werd ook een minderjarige jongen aangehouden.

De rechtbank in Alkmaar stelde vandaag vast dat de verdachte intensief heeft meegeholpen aan de voorbereidingen voor de brand in februari 2022. Zo zou K. G. uit Amsterdam de minderjarige jongen opdracht hebben gegeven via Snapchat en mee hebben geholpen met het kopen van motorbenzine, waarmee het vuur werd aangestoken.

In juni van dit jaar moest de man voor de rechter verschijnen, maar door veel lawaai in het detentiecentrum miste hij het transport naar de rechtbank. De zaak werd gesloten, totdat de Amsterdammer aangaf toch te willen getuigen.

Volgens de advocaat van de verdachte was er geen sprake van levensgevaar of gevaar voor zwaar lichamelijk letsel, omdat er niemand in het huis woonde op dat moment. Het Openbaar Ministerie ging er vanuit dat de verdachte man verminderd toerekeningsvatbaar was, en eiste 18 maanden celstraf en tbs.

Deskundigen niet eens met straf

De rechter was het hier echter niet mee eens, en stelde dat de man volledig toerekeningsvatbaar is. Zij stelden ook dat er een dampexplosie kon ontstaan door de benzine, en dat er glasscherven weg zijn geblazen aan de voorkant van het huis. Daarbij kon de brand overslaan op naastgelegen woningen, waar wél mensen verbleven. "De brandstichting leverde hierdoor niet alleen gevaar op voor goederen, maar ook levensgevaar en kans op zwaar lichamelijk letsel voor de buren", verklaarde de rechtbank.

Deskundigen vonden tbs met voorwaarden of een voorwaardelijke gevangenisstraf met reclasseringstoezicht niet zinvol. Dit omdat ze verwachten dat de man niet meewerkt aan de voorwaarden. Daarom legde de rechtbank een celstraf op van vier jaar zonder tbs. Ook moet de verdachte een schadevergoeding van 2.000 euro betalen aan de bewoner, waar in februari 2022 brand werd gesticht.