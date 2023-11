West-Friese polder ideaal voor bloemkool: "70 procent van Nederland wordt hier verbouwd"

De regio West-Friesland is al eeuwen een waar voedselparadijs. Dat geldt ook voor de bloemkolen, die in grote getalen geoogst worden in de regio. Waarom is de West-Friese grond zo ideaal voor gewassen en groenten? Bloemkoolteler Ruud Slagter uit Andijk legt het uit.

Volgens Slagter heeft dat te maken met een ideaal klimaat in de regio. Zo is West-Friesland het koelste plekje in de zomer, en één van de warmste plekken in de winter. "Ook met regen kun je goed zien waarom de West-Friese grond uitermate geschikt is", gaat hij verder. "Wij hebben, omdat dit gebied ingepolderd is, om elk perceel water liggen. Daarnaast hebben we het IJsselmeer tot onze beschikking."

"Het wordt ook in andere regio's geteeld, maar 70 procent van de bloemkool die in Nederland verbouwd wordt komt uit de regio West-Friesland", licht Slagter toe. "En dan voornamelijk in de polder Het Grootslag."

Deze week besteedt NH Nieuws/WEEFF veel aandacht aan het eten en drinken in West-Friesland. Onder de noemer 'Eten wat de pot skaft!' duiken we in de lokale lekkernijen en gaan we op zoek naar de antwoorden op andere prangende eet- en drinkvragen.

Het meer waaraan West-Friesland grenst kan water voor de gewassen bieden als het droog is, maar kan ook een opslagplaats zijn voor overtollig water, als er in periodes zoals nu veel regen valt. "Dus als het droog is, hebben we genoeg water. Maar als het nat is kunnen we het water goed afvoeren", vertelt de bloemkoolteler uit Andijk.

Naast het klimaat en reguleren van water, biedt de West-Friese grond ideale omstandigheden om bloemkool op te verbouwen. "We hebben gematigde zeekleigrond", zegt Slagter. "En dat is een heel voeding rijke grond waar de bloemkool goed op groeit."

Bloemkool verbouwen is arbeidsintensief

Wie aan West-Friesland en het bekende exportproducten denkt, ontkomt waarschijnlijk niet aan de band Oôs Joôs. Zij lanceerden in 2006 het nummer 'Bloemkôle', dat steeds populairder lijkt te worden in de regio.

Dat West-Friesland zo'n goede band heeft met bloemkool, komt volgens Slagter uit het verleden van de regio. "Vroeger zag je dat bijna iedereen bezig was met landbouw, en voornamelijk bloemkool teelde. Daar zijn er heel veel van gestopt. Een aantal telers zijn overgebleven en die hebben zich doorgespecialiseerd", legt hij uit. "Bloemkoolteelt is heel intensief. Alles gaat met de hand. En omdat het niet tegelijk groeit, moet je meerdere keren over hetzelfde stuk land heen om de bloemkolen te oogsten."

Bloemkolen zijn een heel ander soort gewas dan bijvoorbeeld aardappelen of wortels, die met een machine worden geoogst. "En in West-Friesland is gewoon de kennis en kunde aanwezig om bloemkool te verbouwen."