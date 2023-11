Zo zag Noord-Holland er voor het jaar 1000 uit, boek toont leven van eeuwen geleden

De archeologische collecties van onze provincie moeten voor iedereen toegankelijk zijn. Met dat doel schreef Rob van Eerden van de Provincie Noord-Holland mee aan het boek Noord-Holland in het 1e millennium over hoe het landschap er in onze provincie tussen het begin van de jaartelling en het jaar 1000 uitzag. Hoe mensen toen woonden, werkten en leefden. "Je zou kunnen zeggen dat het voor de geïnteresseerde leek is."

Foto: Nederzetting: Gezinnen leefden in kleine groepen woonstalhuizen in weidse, meestal open landschappen, met vee en akkers om zich heen - Noord-Holland in het 1e millennium

Van Eerden is één van de schrijvers van het boek en beleidsadviseur archeologie bij de Provincie Noord-Holland. "We zijn er een jaar of vier mee bezig geweest. We vinden het belangrijk dat archeologische collecties voor iedereen in de provincie toegankelijk worden gemaakt." Volgens Van Eerden hebben de laatste jaren nieuwe opgravingen en analyses van oude onderzoeken veel nieuwe inzichten opgeleverd over het gebied dat we nu 'Noord-Holland' noemen tussen het begin van de jaartelling en het jaar 1000. Het gebied veranderde sterk door de afnemende Romeinse invloed en de toename van het christendom als culturele inspiratie. Vijftig grote opgravingen Het ‘Millenniumboek’ is een samenvatting geworden van onderzoeken die vaak al lang(er) geleden zijn uitgevoerd, maar waarover pas recentelijk een rapport is gemaakt. Het boek bestaat uit twee delen vol verhalen en afbeeldingen over opgravingen en vondsten uit deze periode in de provincie, met nadruk op de derde tot achtste eeuw. Van Eerden: "In deze periode zijn een paar duizend vindplaatsen in onze provincie, maar wij hebben de 50 grootste opgravingen geanalyseerd."

Één van die opgravingen is Uitgeest-Dorregeest, waar in de jaren tachtig werd gegraven. Van Eerden: "Uit de rapportage kwamen opmerkelijke aanwijzingen over een gigantische 'dip' daar in de bevolkingsdichtheid van Noord-Holland in de vierde en vijfde eeuw. Dat intrigeerde, en daardoor rees bijvoorbeeld de vraag: woonde hier toen echt niemand?" Opbouw van het boek De eerste hoofdstukken in het boek geven een beeld van Noord-Holland in de eerste duizend jaar: het landschap, de bestuurlijke indeling en de nederzettingen. Daarna gaat het over materiële zaken: het aardewerk dat de mensen gebruikten en maakten, de huizen die ze bouwden, en de wapens, sieraden en gordels die ze droegen. Tekst loopt onder afbeelding door.

Foto: Lokale aardewerkproductie: In de eerste eeuwen van de jaartelling werd al het gebruiksaardewerk door de mensen lokaal, zelf gemaakt, zonder draaischijf. - Noord-Holland in het 1e millennium

De hoofdstukken daarop brengen de politieke, geestelijke en taalkundige wereld van de bewoners in beeld. Het gaat onder andere om machtsstructuren en elitevorming, hoe er met overledenen werd omgegaan, de gesproken en schriftelijke taal, en de godsverering. Volgens Van Eerden komt vervolgens alle informatie uit eerdere hoofdstukken in het laatste hoofdstuk samen. "Die gegevens laten we de basis zijn voor een onderzoeksagenda waarin nieuwe inzichten aan vragen worden gekoppeld die bij archeologisch onderzoek in de toekomst centraal zouden kunnen staan." Volgens Van Eerden is het de eerste keer dat een provincie voor het publiek uitlegt welke wetenschappelijke data er allemaal is. "Het boek is voor een groot publiek doorbladerbaar. Je zou kunnen zeggen dat het voor geïnteresseerde leek is."