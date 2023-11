Gemeenschappelijk zwembad voor Beverwijk en Heemskerk: vijf prangende vragen

Een gemeenschappelijk zwembad voor Beverwijk en Heemskerk, in plaats van één in elke gemeente. Het klinkt logisch, er is vaak over gesproken, maar het kwam er echter nooit van. Toch lijkt er nu schot in de zaak te komen, want er ligt zowaar een voorstel bij de gemeenteraden. Voor een gloednieuw zwembad voor beide gemeenten. Vijf prangende vragen over deze opmerkelijke doorbraak.

Foto: Jos Dekker manager Sportfondsenbad Beverwijk - NH Nieuws / Loïs Iglesias

Hoe het allemaal zit vragen we aan de bazen van de huidige zwembaden. Jos Dekker van het Sportfondsenbad in Beverwijk en Thom van Craaikamp van de Waterakkers. Ze zijn opgetogen over de nog prille plannen. Als alles meezit gaat er pas in 2028 gebouwd worden.

Waarom lukt het nu wel? "De huidige twee zwembaden zijn nogal verouderd", zegt Van Craaikamp. Nieuwbouw in plaats van renoveren ligt daarom voor de hand. Samen kunnen we bovendien een mooie en energieneutrale accommodatie neerzetten." Ook financieel gezien is een nieuw bad een slimme zet, benadrukt Dekker. "Als je alleen te werk gaat, loop je het risico een zwembad te bouwen dat net niet aan alle wensen voldoet. Nu kun je iets neerzetten dat regionaal ook aantrekkelijk is en waar recreatie en sportieve activiteiten samenkomen. We hopen daarmee ook meer jeugd aan te trekken en sportverenigingen betere faciliteiten te bieden."

Waarom gaat de keuze uit naar Heemskerk? Daar is onderzoek naar gedaan, legt Van Craaikamp uit. "Je hebt hier bij de Waterakkers een grote sportboulevard en daar past nieuwbouw beter dan in de woonwijk waarin het Beverwijkse Sportfondsenbad ligt." Dekker voegt daaraan toe: "De grond rondom de Waterakkers is gemeentegrond, terwijl in Beverwijk de grond om het zwembad heen in handen is van investeerders, wat uitbreiding lastig maakt. Daarmee is Heemskerk een logische plek. Bovendien is er in Heemskerk meer parkeergelegenheid beschikbaar en zwemmers gaven aan dat ze het niet erg vinden om tussen de tien en twintig minuten te reizen, wat Heemskerk ook voor Beverwijkers tot een prima optie maakt."

Hoe gaat het eruit zien? "Het nieuwe zembad ligt nog op de tekentafel, maar over de faciliteiten binnen zijn wel al ideeën", vertelt Dekker. "We willen twee 25-meterbaden, een wedstrijdbad met acht banen en een 25-meterbad met een verstelbare bodem. Daarnaast wordt het recreatiebad twee keer zo groot als het huidige bad in Heemskerk."

Wat betekent dit voor het Sportfondsenbad en het Beverwijkse personeel? Dekker: "Het is aan de gemeente wat er met het oude Sportfondsenbad gebeurt. De kans is aanzienlijk dat er woningbouw komt." Wat het personeel betreft zien beiden managers geen probleem. "Het wordt veel groter, dus er is meer ruimte, meer badwater en er komen meer zwemlessen. We zoeken juist nog lesgevers, dus verwacht ik qua personeel geen knelpunten", zegt Van Craaikamp."

Hoeveel gaat het kosten en wie gaat het betalen? Dekker: "De gemeenten zullen de kosten dragen, dat kan niet anders. De geschatte kosten bedragen ongeveer 39 miljoen. Die is niet alleen nodig voor de bouw van het pand, een deel is bedoeld als jaarlijkse subsidie aan de exploitant die het zwembad gaat beheren. Het is namelijk niet haalbaar om de exploitatie van een zwembad kostendekkend te krijgen, dus zo'n subsidie is altijd nodig. "