Hugo schrijft brief aan regering: stop de vliegherrie boven Heiloo

De gepensioneerde Hugo Timmer (65) wordt gek van de dagelijkse vliegherrie boven Heiloo. In het drukke zomerseizoen vliegen er in 3,5 uur tijd zo'n 150 vliegtuigen langs zijn huis. Nu de voorgenomen krimp van Schiphol voorlopig niet doorgaat, is voor hem de maat meer dan vol. "Het werd ons beloofd, maar we zijn weer belazerd."

Foto: Hugo Heiloo vliegherrie Schiphol - NH/Priscilla

'Geachte nieuwe regering' Met de verkiezingen in aantocht publiceert NH iedere dag een verhaal van een Noord-Hollander, die op ons verzoek een brief schreef aan de nieuwe regering. Wat hopen of verwachten inwoners uit verschillende hoeken van onze provincie van het nieuwe landsbestuur?

De krimp van Schiphol met 40.000 vluchten per jaar is voor nu van de baan. Demissionair minister Harbers van Infrastructuur schortte dat plan op na kritiek van de Europese Unie en de Verenigde Staten. Volgend jaar mogen er dus weer 500.000 vluchten via Schiphol reizen. "Er zijn allemaal klimaatplannen, maar als er dan een serieus plan ligt om de uitstoot te verminderen, gaat Brussel dwarsliggen en krijgt de minister slappe knieën. De procedures zouden niet goed zijn doorlopen. Ik begrijp er niets van." "Toen ik hier in 2005 naartoe verhuisde, vloog er veel minder vliegverkeer over. De geluidsoverlast was negentig procent minder dan nu. Ik heb een fijn huis en een tuin, maar ik word gestoord van de herrie door steeds lager vliegende toestellen. Een buurvrouw die hier anderhalf jaar geleden voor haar rust kwam wonen, heeft enorme spijt van de verhuizing. Daar vliegen ze echt pal over haar huis." Helft over Noord-Holland "Van de 500.000 vluchten gaat bijna de helft - 220.000 vluchten - over Noord-Holland. Toestellen van en naar de Zwanenburgbaan vliegen op zo'n 900 meter hoogte over mijn woning. Maar via de Polderbaan komen de vliegtuigen op 600 meter hoogte voorbij. Nachtvluchten gaan alleen via de Polderbaan. Dan vliegen ze hoger, met minder motorvermogen. Het kan dus wel. Toch heb ik 's nachts altijd het raam dicht en doe ik oordoppen in, anders word ik steeds wakker." (Brief gaat verder na foto)

Foto: Hugo vliegherrie Schiphol Heiloo - NH/Priscilla Overbeek

"Door op 1.500 meter hoogte te vliegen, kunnen vliegtuigen die richting de Polderbaan gaan gelijkmatig dalen. Dat is ook beter voor het milieu, want hoe lager er gevlogen wordt, hoe hoger de uitstoot. Na verbranding levert 1 kilogram kerosine 3,2 kilogram co2 - stikstof niet meegerekend. Over die uitstoot betalen ze geen belasting, verschrikkelijk toch? Door het aantal vluchten te verlagen tot 275.000 per jaar kunnen we alle Nederlanders nog steeds prima met de wereld verbinden. Voor zowel werk als vakantie, hebben onafhankelijke economen becijferd." Vliegtuigvullers "De onzinnige hub van KLM moet dan flink worden gesnoeid. Veertig procent van de reizigers zijn overstappers vanuit Azië en Amerika, die in de hub op een volgende vlucht wachten. Daar casht KLM flink op, anders zouden de toestellen maar voor de helft zijn gevuld. Die 'hubbers' halen hier een kop koffie en eten wat, maar verder verdienen we er niets aan. Als Schiphol krimpt, vindt vooral de VVD dat het vliegveld van Lelystad open moet om een deel van de vakantievluchten over te nemen. Dat hoeft niet als de hub sluit." "Ook de nachtvluchten kunnen drastisch omlaag. Al die vakantiecharters vliegen vier keer per dag en heen weer, zodat de prijzen laag kunnen blijven. Wat is dat voor verdienmodel? De vluchten die na de krimp overblijven, moeten vervolgens eerlijker worden verdeeld over de vijf banen." (Brief gaat verder na afbeelding)

Foto: Vliegverkeer Heiloo - Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS)

"Inmiddels ben ik te oud om nog bij ze te gaan staan, maar ik begrijp Extinction Rebellion heel goed; we zijn tweederangsburgers. Over de geluidsoverlast en de gezondheidsschade van vliegtuigen zijn enorm veel protesten geweest. Ook ik heb door de jaren heen zonder succes aan de bel getrokken. De politiek luistert niet. Ze hebben schijt aan ons. Je ziet de fijnstof op deurposten en kozijnen liggen, maar Heiloo kan niets doen, die verschuilt zich achter de BUCH en politiek Den Haag. Ook de bij de provincie hoef je niet aan te kloppen. Kijk maar naar Tata Steel - met die lekkende cokesfabriek van vijftig jaar oud - daar doen ze ook niks aan." "De groei van de Amsterdamse luchthaven lijkt zelfs belangrijker dan de wooncrisis. Het staat nieuwbouw in de weg. Toch jast demissionair minister Van der Wal er onlangs weer een natuurvergunning voor 500.000 vluchten doorheen. Daarvoor heeft de luchthaven stikstofrechten van gestopte boeren opgekocht. Dat is het verneukeratieve van de politiek. KLM is er voor Nederland, niet andersom. Nieuwe regering, ik reken op u."

Geachte nieuwe regering, Ik woon in Heiloo, in een fijn huis met tuin. Er is alleen één grote maar: de grote overlast van ontelbare, te laag over mijn huis komende vliegtuigen. De lokale politiek doet niks aan dit probleem, de provinciale geeft ook niet echt thuis. Dus kom ik bij de landelijke politiek terecht. De enige manier om de overlast en de milieuvervuiling écht te verminderen, is door het aantal vluchten van en naar Schiphol blijvend en substantieel te verlagen. Onafhankelijke economen hebben becijferd dat Schiphol met ca. 275.000 vliegbewegingen per jaar nog prima alle Nederlanders met de wereld kan verbinden, zowel voor werk als vakantie. De Hub van KLM wordt dan flink gesnoeid. Lelystad hoeft helemaal niet open, nachtvluchten kunnen grotendeels geschrapt worden en de resterende vluchten dienen eerlijk over alle banen te worden verdeeld. Maar voor we zó ver zijn… Nieuwe regering: dring de onzinnige Hub-functie van Schiphol terug, schaf het preferentieel baangebruik op Polderbaan af, en voorkom zo een nieuw schandaal á la Groningen en de Toeslagen. Ik reken op u! Hugo Timmer (65) uit Heiloo