Kunstmatig rif moet natuurschade door windmolens beperken

De kunstriffen zijn bedoeld om het leven in de zee te bevorderen. "Uit ervaring weten we dat vissen, krabben en kreeften hier graag op afkomen om te schuilen en voedsel te zoeken", zegt Annemiek Hermans. Als marinebioloog adviseert zij de stroomnetbeheerder op het gebied van natuurinclusief bouwen op zee.

Het doel van de proef is om te onderzoeken welke vorm – bal of kubus – het beste aanslaat in de Noordzee. De holle ruimte biedt bescherming aan jonge vissen. "Zo hopen we hiermee naast jonge vis, krabben en kreeften ook andere dier- en plantensoorten een geschikte plek te bieden", zegt marinebioloog.

Het is niet het eerste kunstrif dat TenneT plaatst. Volgens het bedrijf zijn de resultaten tot nu toe hoopgevend. Saskia Jaarsma van TenneT vertelt: "De eerste effecten van de ecologische kabelkruisingen bij windpark Hollandse Kust Zuid zijn bijvoorbeeld verrassend goed. We zien daar veel leven ontstaan."

Onderzoeksresultaten

Resultaten van het onderzoek met de kunstriffen verwacht Hermans pas over een jaar of drie. "Tot die tijd monitoren we jaarlijks of de verscheidenheid aan levensvormen rond de kunstmatige riffen en vishotels toeneemt. Vissen verliezen bijvoorbeeld schubben en cellen en ook de ontlasting komt in het water terecht. Door het DNA in watermonsters af te lezen, kom je er al vrij snel achter welke gasten hebben ingecheckt", aldus Hermans.

Ze geeft toe dat het best lang duurt voor we iets weten over de ontwikkelingen onder water, maar voor grondig onderzoek is geduld nodig, zegt de marinebioloog: "Snel kennis vergaren zoals we dat tegenwoordig gewend zijn, gaat helaas niet lukken. De natuur laat zich niet opjagen."