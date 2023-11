Koeman over kritische uitspraken richting Ajax-spits Brobbey: "Had hem in bescherming moeten nemen"

Koeman had op 6 november in een uitzending van Rondo op Ziggo Sport kritiek geuit op de kwaliteiten en met name de manier van afwerken van Brobbey. De in Zaandam geboren bondscoach liet vandaag weten dat hij met de spits van Ajax over het voorval heeft gesproken. "Het verbaast met dat het zo'n item is geworden. Ik had hem meer in bescherming moeten nemen. Ik ben een slechte politicus. Ik ben te eerlijk en ik had hem meer moeten verdedigen."