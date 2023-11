Gebed zonder end: het blijft regenen met soms een zonnestraal

Het heeft de afgelopen tijd flink geregend en het zal de komende dagen nog flink wisselvallig zijn. De dag begint wel droog in delen van de provincie, maar in het noorden vallen wel wat buien en waait het hard. "Vanmiddag en vanavond kunnen ook elders in de provincie buien tot ontwikkeling komen", voorspelt Visser. "Mogelijk met onweer en hagel." Af en toe laat de zon zich ook eventjes zien. Het wordt vandaag zo'n 13 graden, niet koud voor de tijd van het jaar.

Morgen wordt het met 11 graden ietsje kouder. "Er vallen morgen toch wel weer buien", zegt Visser. "Ook af en toe zon." Aan de kust en IJsselmeer kan het wederom flink waaien.

Meer regen

Jan Visser houdt zelf best een beetje van regen, maar het duurt ook hem te lang. "Donderdag lijkt het wel even op te zullen knappen", zegt hij. "Vrijdag is dat nog onzeker. Er komt een volgende storing aan over het zuiden van Engeland."

Het weer wordt nog niet snel beter. "In het weekend wordt het 13 graden en dan nemen ook de regenkansen weer toe", zegt de weerman. "En maandag mogelijk veel regen." Het gaat volgens hem een beetje 'op en neer' doordat er veel kou zit in het noorden van Europa, maar in het zuiden is het erg warm. "Juist in het overgangsgebied komen voortdurend storingen tot ontwikkeling."

Druk op de weg

Door het regenachtige weer verwacht Rijkswaterstaat vanavond een zeer zware avondspits. Dat betekent dat er door het hele land zo'n 600 kilometer file verwacht wordt. "Voornamelijk rond de grote steden en bij de bekende knooppunten", schrijft Rijkswaterstaat op de website.