Provincie slibt dicht in ochtendspits door ongelukken op N247 en A9, vertraging neemt af

Op verschillende plekken in Noord-Holland is het vanmorgen weer aansluiten in de file. De langste staat op de N247 tussen Volendam en de A10, vanwege een ongeluk. Ook op de A9 tussen Alkmaar en Amstelveen staat het vast.

Foto: File files A10 stock algemeen luuk koenen - AT5 / Luuk Koenen

Op de N247 tussen Hoorn en Amsterdam staat volgens de ANWB 10 kilometer file tussen Volendam en de aansluiting met de A10. Rond 6.40 uur is er een ongeluk gebeurd op de N475 vlakbij de oprit naar de snelweg. De vertraging is rond 7.30 uur opgelopen tot zo'n 70 minuten. Ook de N235 tussen Purmerend-Zuid en Watergang staat file. Hier loopt de vertraging rond 7.30 op tot een half uur. Update: rond 9.00 uur is nog niet iedereen op werk verschenen door de drukte op de weg. Aan het eind van de ochtendspits zijn de files nog niet weg, maar ze nemen flink af. Tekst gaat door onder de afbeelding

Foto: ANWB verkeersinformatie 14 november 7.50 uur - ANWB

Op de A7 kan de auto ook niet lekker doorrijden. Tussen afrit Avenhorn en knooppunt Zaandam is ongeveer een half uur vertraging. Verderop in de provincie, op de A9 tussen Alkmaar en Amstelveen, is het ook aansluiten in de rij. Tussen knooppunt Kooimeer en knooppunt Velsen loopt de vertraging op tot ongeveer een uur. Vanwege een ongeluk bij de Wijkertunnel is er maar een rijstrook open. Rond 8.00 uur werden de rijstroken weer vrijgegeven. De file neemt langzaam af. Tekst gaat door onder de post

