Furieuze inwoners Beets bezorgen burgemeester moeilijke avond over vluchtelingenunits

De boosheid van inwoners uit Beets spatte er gisteravond vanaf bij een drukbezochte informatieavond over de te plaatsen tijdelijke woningen op het sportveld midden in het dorp. Er waren zo'n 150 mensen aanwezig en veel daarvan lieten luid en duidelijk merken er alles aan te willen doen om de plannen tegen te houden. Als reactie op de massale kritiek keert de gemeente terug naar de tekentafel, al is de vraag wat dit nu precies betekent.

Het plan van de gemeente is om twaalf wooneenheden te plaatsen op het grasveld voor maximaal 22 Oekraïners. Dat is nodig omdat zij vanaf eind volgend jaar niet meer terecht kunnen bij opvanglocatie de Meermin in Edam en dus ergens anders ondergebracht moeten worden.

Burgemeester Lieke Sievers van Edam-Volendam constateert het met zichtbare tegenzin, aan het eind van een lange en onrustige avond. "Dit is niet de manier waarop we verder komen." Het is de enige keer deze avond dat ze applaus krijgt van de inwoners. De burgemeester zegt zich samen met wethouder Marisa Kes te gaan 'beraden op hoe we nu verder moeten'.

Veel bezwaren komen vervolgens voorbij, terwijl de stemming ronduit grimmig is. Waarom op deze plek, hoe zit het met de veiligheid, waarom is er zo slecht gecommuniceerd? De afgelopen week ontstond er een dorpsrel omdat de dorpsraad al op de hoogte was, maar onder druk van een embargo niets kon zeggen.

Als wethouder Kes een presentatie begint in de zaal aansluitend aan het café wordt ze onderbroken door een inwoner. Die wil graag weten of de inwoners nu écht mee kunnen praten of dat er al een beslissing ligt. Als blijkt dat die beslissing inderdaad al is genomen klinkt er hard en afkeurend gejoel. 'Waarom zitten we hier dan?', klinkt het vragend vanuit de zaal.

"Dit getuigt van diepe minachting voor eigen burgers", komt er voorbij. En: "We vragen u dit besluit onmiddellijk te herroepen." Als de burgemeester en wethouder wordt verweten niet democratisch bezig te zijn, zegt Sievers: "Ook in een democratie zijn er dingen die je met elkaar te tillen hebt." Ze wijst op de verplichting die de gemeente Edam-Volendam heeft om naar verhouding bij te dragen in de regio Zaanstreek-Waterland als het gaat om de opvang van Oekraïense vluchtelingen.

Ze vervolgt: "Er zijn mooie, open, geasfalteerde plekken in Zeevang waar veel meer ruimte is. Wij begrijpen niet waarom juist deze plek is gekozen die voor ons zo belangrijk is. Er is hier geen bus, geen winkel, geen apotheek. En ook geen hulp voor mensen met psychische problemen. Ik begrijp er echt niks van."

Inwoner Ralph Kahle laat zich meermalen luid horen aan burgemeester Sievers. Hij beaamt dat het een beladen avond is: "Zeker weten. Voor zo’n klein dorp is dit een heel emotioneel issue. We hebben hier een sportveldje waar we allemaal als klein kind wel op hebben gevoetbald. Hier zijn we groot geworden. We hebben hier natuurlijk heel weinig voorzieningen, zelfs voor dit veldje hebben we bijna letterlijk moeten knokken om het tot sportveld te maken. Het is ons dierbaar."

Nadat ze alle boze bewoners te woord te heeft gestaan ziet de burgemeester er moe uit. "We gaan ons beraden op hoe we nu verder moeten. Er liggen nog een heleboel potentiële locaties open. Er zijn ook mensen hier die hebben gezegd: 'we willen nog invloed hebben op het aantal', of 'we willen invloed op het type mensen dat er komt'. We gaan kijken welke ruimte we daarin hebben, in relatie tot de andere locaties die we nog moeten onderzoeken."

Ze zegt: "De bottom line is dat men geen bezwaar toont tegen Oekraïners, maar dat men ervaren heeft dat het proces niet goed is ingestoken. Dat de betrokkenheid onvoldoende is geweest. Daarom gaan we terug naar het stadskantoor, met elkaar het gesprek aan en kijken wat we kunnen doen om te kijken of we wel tot oplossingen kunnen komen."

Tweede avond aangekondigd

Zo blijft het onzeker wat er nu gaat gebeuren. Duidelijk is dat er niet verder gesproken wordt met een kleinere delegatie van inwoners - dat plan van de gemeente werd weggehoond door de zaal - maar dat er een tweede avond komt waarin alle bewoners weer welkom zijn. Wanneer die er komt, is nog niet bekend.