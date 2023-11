Bestellen, betalen, maar niks ontvangen: met deze tips voorkom je een aankoop bij malafide webshops

Het aantal frauduleuze webshops neemt, zeker met de koopjesdagen in aantocht, flink toe, meldt de politie. Ondanks extra controles blijft de pakkans gering. In gesprek met Bureau NH meldt de politie dat bij aankoopfraude mensen gemiddeld voor 350 euro worden gedupeerd. Deze tips moeten jou als consument behoeden om in listige praatjes van fraude-webshops te trappen.

De feestdagen komen er weer aan. En dat betekent stapels pakjes met Sinterklaas, maar ook veel cadeaus onder de kerstboom. Nieuwe kleding, nog even wat accessoires, dat ene wat op het verlanglijstje stond. Online shoppen is snel en makkelijk. Maar dat gaat nogal eens fout.

De politie ziet steeds meer aangiften en meldingen over malafide webshops. Er wordt dan voor grote geldbedragen online gewinkeld, maar er komt niets aan. Gijs van der Linden van het Landelijk Meldpunt Internetoplichting van de politie ziet een sterke toename van het aantal oplichtingszaken. "We zien tussen de 40 en 50 duizend mensen per jaar die hier aangifte van doen bij de politie", zegt hij in gesprek met Bureau NH.

List en bedrog

"Mensen gaan nu al cadeaus kopen en in de decembermaanden worden ze vaker opgelicht", vervolgt Van der Linden in onderstaand fragment. "We zien meer en meer webwinkelfraude."

"Het gemiddelde schadebedrag bedraagt 350 euro, dat doet wat met het vertrouwen van mensen. Dat zien we terug in aangiften: mensen nemen het zichzelf kwalijk, ze schamen zich. Maar dat is niet nodig, het is niet stom. Het is echt de fraudeur die jou hiertoe beweegt door list en bedrog. Een te mooi verhaal waar je vervolgens intrapt."

