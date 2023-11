Toch geen windmolens bij Noorder IJplas, omwonenden vieren feest: "Heel erg opgelucht"

De molens moesten ruim 20.000 huishoudens in Amsterdam voorzien van stroom. Toch strijden omwonenden al drie jaar tegen de plannen vanwege de verwachte overlast. Zo zouden de molens bijna tweehonderd meter hoog worden: "Tweehonderd meter, dat is niet eens voor te stellen", vertelt Martijn van Beenen van de bewonersvereniging Noorder IJplas.

Een andere bewoonster vertelt: "De slagschaduw is ook niet goed doorgerekend. En met tweehonderd meter hoogte heeft Schiphol 's nachts ook last van alle rode lichten. Het gaat niet alleen om de dijkbewoners, maar om het grotere gebied."

Teleurstelling

Wethouder Zita Pels, die gaat over de energietransitie in de stad, is teleurgesteld. Ze vindt het onbegrijpelijk dat de Provinciale Staten vandaag heeft besloten niet in te stemmen. Ze reageert in een schriftelijke reactie aan AT5: "Onbehoorlijk want de partijen die tegen hebben gestemd lijken geen enkele boodschap te hebben aan het feit dat aan de vergunningseisen is voldaan en het een zeer secure proces is geweest. Onbegrijpelijk omdat de boodschap dat we alles op alles moeten zetten om onze stad en provincie te beschermen tegen klimaatverandering compleet aan hun voorbij lijkt te zijn gegaan."