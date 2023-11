Morgen is het Nationale Broederdag: eet jij dan ook broeder?

Tijdens de themaweek 'Eten wat de pot skaft!' roepen de redacties van NH en WEEFF morgen een speciale dag in het leven voor één van de West-Friese specialiteiten: broeder! Vandaag staan we tijdens de Nationale Broederdag stil bij dit lokale gerecht.

De hele dag besteden we morgen aandacht aan de broeder, ook wel Jan in de zak wordt genoemd. Ondanks de heerlijke zoete smaak door de toevoeging van stroop met boter, lijkt de liefde voor de broeder een beetje weggezakt. En die proberen wij morgen weer aan te wakkeren. Let's make broeder great again!

Voor veel West-Friezen zal broeder een associatie zijn met vroegere tijden, toen moeder of oma het regelmatig maakte in een pan of een zak. Maar gelukkig zijn er nog altijd voldoende liefhebbers. Zo spraken wij met Brenda Hoff en Franciska Kuiper, bij wie de halve familie op de stoep staat, op het moment dat bekend wordt dat zij broeder gaat maken.

'Lekkerste broeder'

We zoomen ook in op de geschiedenis van de broeder en Marianne Sijm vertelt als haar alter ego Trien Buis een verhaal over het gerecht dat Nel van Laren-Zwuup ooit maakte. En we hebben Johan Keeman opgezocht. De zanger/gitarist uit Wervershoof heeft een liedje over broeder gemaakt, de broeder van zijn schoonmoeder. "Broeder is een stukje cultuur. Het zou mooi zijn als we dat kunnen behouden", zegt hij. Overigens scoort hij flink wat punten bij zijn schoonmoeder Annemarie. "Zij maakt de lekkerste broeder."

Praten over broeder is leuk, maar eigenlijk moet je het vooral proeven. We hopen dan ook dat heel West-Friesland morgen broeder gaan maken én eten. En daar ontvangen dan weer graag de foto's van. Insturen kan via [email protected]. Eet smakelijk alvast!