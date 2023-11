Huren voor een schappelijk bedrag, in Wenen kan het nog wél

De gesubsidieerde huursector is zowel in Wenen als in Amsterdam behoorlijk groot. Maar daar houden de overeenkomsten wel zo'n beetje op. Want in de Oostenrijkse hoofdstad liggen de huren veel lager en komen ook de middeninkomens in aanmerking voor goedkope huurwoningen. In deel 1 van een drieluik lichten we de Weense situatie toe - en hoe ze daar naar Amsterdam kijken. "Een Nederlandse situatie zou onze woningmarkt compleet verwoesten."

In onderstaande reportage vertellen beleidsmakers, kenners en huurders over huren in Wenen, en hoe dat verschilt van de situatie in Amsterdam.

In Wenen is huren nog betaalbaar - NH Nieuws

'Huurdersparadijs', een 'succesverhaal van een eeuw' en zelfs het 'kroonjuweel van de volkshuisvesting'. Kranten en kenners buiten Oostenrijk komen superlatieven te kort om de huuromstandigheden in Wenen te duiden. De Weners, nuchter als ze zijn, moeten daar een beetje om lachen. Maar alle aandacht van buitenlandse beleidsmakers vervult ze ook met trots. En niet zonder reden. Want veel problemen die andere grote Europese steden plagen - explosief stijgende woonlasten en middeninkomens die noodgedwongen de stad verlaten - spelen in Wenen minder vaak. Het komt, onder meer, doordat de Weense overheid een stevige vinger in de pap heeft op de huurmarkt. De overheid van de stad is actief als huisbaas en beheerder van bijna een kwart van alle huizen.

Foto: Gemeentewoningen in Wenen - NH Nieuws

Vergelijkend internationaal onderzoek laat zien dat de huren in Wenen een stuk lager liggen dan in Amsterdam. De huurindex van verhuurplatform HousingAnywhere richt zich op de huurmarkt voor studenten en starters, maar geeft een goed beeld van de verschillen.

Huurprijzen in Amsterdam en Wenen Huurprijs in derde kwartaal van 2023 Wenen Amsterdam Hoeveel duurder is Amsterdam? Appartement €1200 €2300 92% Kamer €530 €940 77% Studio €881 €1350 53% Bron: HousingAnywhere

De betaalbare huren hebben ook effect op de bevolkingssamenstelling van Wenen. De middenklasse en jonge gezinnen kunnen daar vaak een betaalbare huurwoning krijgen. In Amsterdam is het lage aanbod van passende, betaalbare huizen juist reden dat veel jonge gezinnen de stad verlaten. Hoe doen ze dat in Wenen en waar kunnen huurders daar zoal terecht? Bekijk de reportage om een beeld te krijgen van de huurwoningenmarkt in de Oostenrijkse hoofdstad.

In het eerste deel van dit drieluik leggen bewoners en experts uit hoe het Weense systeem werkt. In deel 2 vertellen we hoe de gemeente Amsterdam in de jaren 90 juist bewust afscheid nam haar rol als huisbaas - en of een terugkeer naar een Weens model mogelijk is. En in deel 3 laten kleine Noord-Hollandse gemeenten zien hoe zij op hun manier een gemeentelijk woonbedrijf runnen.