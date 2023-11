Chris (67) deelt zijn verhaal op Wereld COPD-dag: "Had ik het maar eerder serieus genomen"

Wereldwijd staan mensen op de derde woensdag van november stil bij de ziekte COPD. Het is namelijk Wereld COPD-dag. De longziekte is één van de vijf meestvoorkomende doodsoorzaken ter wereld. COPD-patiënt Chris Spaan (67) uit Purmerend vindt dat er nog te weinig aandacht is voor de ziekte. Daarom vertelt hij graag zijn eigen verhaal om anderen bewust te maken.

De Purmerendse Chris Spaan (67) heeft al 32 jaar COPD. Mede door zijn eigenwijze gedrag en het negeren van zijn ziekte heeft Chris in 2008 de dood in de ogen gekeken. Zijn longinhoud was toen nog maar 10 procent. Inmiddels is zijn longinhoud, dankzij een unieke operatie, verhoogd naar 30 procent. Hij kan tegenwoordig weer genieten van zijn leven, maar beseft zich al te goed dat hij 'geluk' heeft gehad. Om die reden deelt Chris vandaag op Wereld COPD-dag graag zijn verhaal.

Chris noemt zichzelf tegenwoordig 'ambassadeur' voor het bestrijden van en informeren over de longziekte. Hij wordt weleens gevraagd door ziekenhuizen om zijn verhaal te doen, zodat studenten daar wat van kunnen leren.

Rotsituatie

Achteraf gezien begon zijn ziekte al op relatief jonge leeftijd. Chris was namelijk pas 32 jaar oud toen hij klachten ontwikkelde. "Het was 1990. Ik zat in een rotsituatie wegens een vervelende scheiding. Daarnaast werkte ik bij een bank, wat ontzettend stressvol was. Ik rookte vanaf mijn veertiende twee pakjes sigaretten per dag. Dat is in die periode niet veel minder geweest. Ik had toen al klachten, maar ben niet naar een arts gegaan."

Toen Chris besloot stappen te ondernemen richting een deskundige was het alweer zeven jaar verder. In 1997 vertelde de longarts dat Chris al in het derde, van de vier, stadium zat van COPD. "Toen kon ik er niet meer omheen. Toch bleef ik roken."

In 2004 zakte Chris in elkaar en verbleef hij een maand in het ziekenhuis vanwege zijn longziekte. Maar ook daarna is Chris gewoon weer aan het werk gegaan, en stak al snel weer een sigaret op.