Haarlem en Zandvoort helpen slachtoffers toeslagenaffaire met gespecialiseerd team

Uit cijfers van de landelijke overheid blijkt dat in Haarlem zich 505 ouders bij de belastingdienst hebben gemeld, met in totaal 576 kinderen. In Zandvoort gaat om 42 ouders en evenveel kinderen. Zowel de gedupeerde ouders als hun kinderen kunnen bij het gemeentelijke hulpteam terecht. Alle kinderen om wie het gaat, hebben inmiddels van de belastingdienst een brief over de kindregeling ontvangen of krijgen die brief nog.

Enorme schulden

Gezinnen kwamen in grote problemen, omdat de overheid ze ten onrechte verdacht van fraude met toeslagen voor de kinderopvang. De ouders moesten vaak de volledige toeslag terugbetalen, omdat ze bijvoorbeeld per ongeluk een foutje hadden gemaakt bij het invullen van de formulieren of verkeerd waren voorgelicht door de kinderopvang. Die problemen spelen al sinds 2004, maar kregen pas de laatste jaren veel aandacht in de politiek en de media.

Veel ouders kwamen in de schulden terecht. Het gaat dan om bedragen die soms oplopen tot vele tienduizenden euro's. Mensen raakten hun woning of baan kwijt en kinderen werden zelfs uit huis geplaatst door de overheid. De gedupeerden kampen vaak nog met financiële problemen, maar ook met stress en gezondheidsproblemen. Zij kunnen voor hulp dus terecht bij de specialisten van beide gemeenten.