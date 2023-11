Juf Marjolein vraagt nieuwe regering om hulp, want nu put dit werk haar uit

Voor de 44-jarige Marjolein van Hoorn is werken in het onderwijs het leukste wat er is, maar het werk put haar ook uit. Handen vol nakijkwerk en leerlingen die allemaal iets anders nodig hebben: het is eigenlijk te veel voor de Uithoornse juf van groep zeven van de Vuurvogel. In een brief aan de nieuwe regering die ze voor NH schreef trekt Marjolein aan de bel over de hoge werkdruk in het onderwijs.

Met de verkiezingen in aantocht publiceert NH iedere dag een verhaal van een Noord-Hollander die op ons verzoek een brief schreef aan de nieuwe regering. Wat hopen of verwachten inwoners uit verschillende hoeken van onze provincie van het nieuwe landsbestuur?

"Ik wil voorop stellen dat het wel het leukste beroep is dat ik ooit heb gedaan, want ik vind het echt heel gezellig en de kinderen zijn fantastisch. Het is zwaar, maar het levert ook veel op en ik help de kinderen graag met hun ontwikkeling. Wat het zo zwaar maakt, is dat ik dit alleen moet doen. Ik moet rekenen geven, taal, spelling, aardrijkskunde, geschiedenis et cetera. Dat moet ook allemaal nagekeken worden en geanalyseerd. En dan moeten er nog toetsen worden gemaakt en die moeten óók worden geanalyseerd."

"Er staat nu iemand voor iedere groep, maar niet iedereen is helemaal bevoegd. Sommige zijn onderwijsassistent en geen leerkracht. We hebben een paar zieke collega's vandaag, dus als ik weg moet, is er niemand die mij over kan nemen. Ik kan de klas niet alleen laten."

Overuren

"Ik maak heel veel overuren en die moeten dan worden gecompenseerd door de vakantie, maar zeker als startende docent werk je in de vakantie gewoon door. Die uren moet je ook gewoon maken: boeken uitzoeken en lessen voorbereiden bijvoorbeeld."

"Partijen hebben heel veel plannen voor als ze worden gekozen. Er moet bijvoorbeeld meer aan EHBO, burgerschap of basisvaardigheden worden gedaan. Ze denken: 'los het allemaal maar op.' Maar wanneer en met wie?"

Extra hulp

"We hebben er al best wel wat salaris bijgekregen en dat is heel prettig, maar het dekt de lading niet helemaal. Maak het werk iets makkelijker, zorg dat er meer hulp komt in de klas en gooi niet zoveel over de schutting."

"Als er dagelijks nog iemand bij mij in de groep zou kunnen die extra uitleg zou kunnen geven, dan zou dat al heel erg helpen. Maar ook na schooltijd heb ik hulp nodig met nakijkwerk en het analyseren van toetsen. Dat doe ik heel graag zelf, maar daardoor blijven andere dingen weer liggen."