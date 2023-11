Automobilist botst mogelijk onder invloed frontaal op tegenliggers N9

Bij een ongeluk op de N9 bij Schoorl zijn vanmiddag drie mensen gewond geraakt. Drie auto's raakten door nog onbekende oorzaak met elkaar in botsing. Een van de bestuurders was mogelijk onder invloed. De weg bij Schoorl in beide richtingen nog dicht.

Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren, wordt onderzocht. De weg blijft in ieder geval tot 16.15 uur dicht.

Een woordvoerder van de politie laat weten dat een van de drie bestuurders de macht over het stuur verloor. Vervolgens zijn twee tegenliggers geraakt. De automobilisten zijn met onbekend letsel naar het ziekenhuis vervoerd, maar raakten niet levensbedreigend gewond.

Top tien meeste ongelukken



Het is niet voor het eerst dat het mis gaat op de N9. Afgelopen april bleek nog uit onderzoek dat de weg in de top tien staat van wegen waar de meeste ongelukken gebeuren. Tussen 2017 en 2021 waren hier vijf dodelijke ongelukken en 84 slachtofferongevallen. Ook hierna ging het vaak mis: zo raakten vorig jaar mei drie mensen gewond bij een frontale botsing bij Burgerbrug en raakten in augustus twee vrouwen zwaargewond na een crash bij Schoorl.

Doden waren er te betreuren in oktober na een botsing tussen een touringcar en een auto bij Bergen (een 20-jarige Schoorlaar die op kamers zat in IJmuiden) en afgelopen maart met een 31-jarige man uit Den Haag die op de verkeerde weghelft was beland.

Al jaren wordt gepleit voor maatregelen op deze en andere N-wegen. Het is een van de redenen waarom in 2021 is gestart met een trajectcontrole op de N9 tussen Burgervlotbrug en Sint Maartensvlotbrug, al blijkt nog steeds dat mensen te vaak te hard rijden.