Levensverhalen 'gewone' Zaankanters opgetekend: "Een saai leven hebben lukt niemand"

Ieders levensverhaal kan in een boek worden gevangen. Dat is de vaste overtuiging van Annemieke Schoen van vrijwilligersorganisatie Humanitas. Zondag werden er in dorpshuis De Horn in Krommeniedijk vijf boeken gepresenteerd van 'gewone' Zaankanters die hun levensverhaal vertelden aan vrijwillige schrijvers.

Het is een hele eer als er een boekje over je geschreven wordt, vindt Jan Wouda, 'de onofficiële burgemeester van Krommeniedijk'. Hij doet vrijwilligerswerk bij dorpshuis De Horn en heeft daar altijd de sterkste verhalen. Op een ochtend bij de koffie werd hem gezegd dat iemand eens een boek over hem zou moeten schrijven. Dat is precies wat Humanitas al jaren doet. Vrijwilligers tekenen verhalen van gewone mensen op. "Het project is simpel: er zijn mensen die een verhaal hebben en mensen die willen schrijven. Die verbinden we. Beide partijen zijn er tevreden mee. Je ontmoet mensen en verhalen waarmee je in je eigen bubbel niet in contact komt." Ieder levensverhaal is geschikt zegt ze: "Een saai leven hebben lukt niemand." Tekst loopt door onder de foto.

Foto: Jan Wouda is trots op het boek met zijn levensverhaal - NH Nieuws

Verhalen van oudere deelnemers schetsen ook het tijdsbeeld waarin ze leefden. Annemieke: "Er zit echt een stuk geschiedenis in. Een voorbeeld: een vrouw zit in een weeshuis en vanaf haar zestiende moet ze gaan werken. Ze heeft in alle fabrieken in de Zaanstreek gewerkt en komt op een gegeven moment bij Verkade terecht. Ze is nu 82. 'Als ik 's nachts wakker word weet ik met m'n rechterhand nog precies hoe ik de chocolade moest inpakken', zei ze." Iedere deelnemer van het project beleeft het anders. Zo is er iemand die na twee zinnen voorlezen in tranen uitbarst. Jan Wouda is vooral trots op zijn boek en maakt complimenten aan schrijfster Hennie. Met een lach: "Het is nogal moeilijk om met een mannetje als ik aan tafel te zitten, met allerlei flarden aan verhalen en daar dan een mooi verhaal van te maken. Maar ze heeft het uitstekend gedaan!"