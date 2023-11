Verdachte van doodsteken Marvin uit Hoorn zit in kliniek voor psychisch onderzoek

De verdachte erkent dat er sprake is geweest van ruzie en een vechtpartij. Marvin zou hem in een nekklem hebben gehouden, waarop R.K. hem in zijn vinger beet om los te komen. Dat was volgens hem ook de reden dat zijn DNA bij Marvin was aangetroffen. Al was dat wel precies rondom de steekwond.

Volgens het Openbaar Ministerie is R.K. degene die de 37-jarige Marvin met twee messteken om het leven bracht tijdens de jaarwisseling. Het slachtoffer werd pas op 2 januari gevonden. In een achtertuin aan het Boedijnhof, met het mes nog in de rug.

Net als bij twee eerdere tussentijdse zitting was de verdachte ook nu niet aanwezig. De vorige keren zag hij ervan af, dit keer kon het niet omdat hij dus psychisch wordt onderzocht. Maar ook daarna zal hij niet aanschuiven bij tussentijdse behandelingen. "Hij komt als er een inhoudelijke behandeling is", aldus zijn advocaat Nienke Hoogervorst, die er zelf ook niet bij was vandaag. Waarom hij niet wil komen, wil de advocaat niet kwijt.

Veel vragen over dood Marvin: wat weten we over de man die twee dagen in een tuin lag?

Verdachte zwijgt en wil niet onderzocht worden

Zelf ontkent de Abbekerker iedere betrokkenheid, maar verder weigert hij te verklaren over wat er die nacht is gebeurd. Tijdens de korte tussentijdse zitting bleek dat er eind januari een psychisch rapport moet liggen over R.K. Maar of dat wat gaat opleveren, is maar de vraag. Want eerder liet zijn advocaat al weten dat hij niet wil meewerken aan zo'n onderzoek.

Naast het doodsteken van de Horinees Marvin wordt R.K. ook verdacht van het met de dood bedreigen van een vrouw, in februari van dit jaar. 'Ik ga je steken in je gezicht. Ik ga je in een urn doen en dan onder de grond stoppen', zou hij tegen haar hebben gezegd.

De zaak gaat op 29 januari verder, met opnieuw een tussentijdse zitting. Tot die tijd blijft de verdachte in voorarrest. Het streven is dat er uiterlijk in april een inhoudelijke behandeling van de zaak volgt.