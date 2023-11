Na ruim een jaar moeten Oekraïners veelbesproken Alkmaarse chalets verlaten

Na 14 maanden moeten de 32 Oekraïense vluchtelingen die opvang krijgen aan de Loodpolderweg vertrekken. De overeenkomst om de grond als opvanglocatie te gebruiken, wordt namelijk niet verlengd. Elf bewoners krijgen een nieuwe plek en voor de rest 'wordt wat geregeld', maar waar is nog niet duidelijk.

Na het uitbreken van de oorlog in Oekraïne moest de gemeente Alkmaar snel op zoek naar tijdelijke opvanglocaties. Een van die locaties ligt aan de Loodpolderweg, naast voetbalclub Flamingo's 64. Dit terrein is eigendom van een particulier, die het destijds aanbood voor huisvesting. Speciaal voor Oekraïense vluchtelingen werden daar vorig jaar zomer twaalf chalets neergezet.

Op 3 november kregen alle bewoners een brief op de mat, met de mededeling dat ze moeten verhuizen. Voor de verhuizing ontvangen ze hulp en begeleiding, laat de gemeente weten. Nieuwe woonruimte is ook 'al geregeld', laat een woordvoerder weten, zonder verder een locatie aan te geven. Wel wordt de opvang aan de James Wattstraat uitgebreid, voor in elk geval 11 van de 32 mensen.

'Te dicht op elkaar'

De tweedehands chalets haalden eerder het nieuws vanwege problemen met de brandveiligheid. Dat bleek uit onderzoek van NH en mediapartner Streekstad Centraal. Na ook vragen vanuit de Alkmaarse politiek nam de gemeente maatregelen en plaatste twee brandwerende scheidingswanden. Daarna werd toegegeven dat de chalets in alle haast te dicht op elkaar zijn geplaatst. Of dit met de verhuizing te maken heeft, is niet duidelijk.

Ook kwamen de chalets al in het nieuws voordat de Oekraïense vluchtelingen er woonden. Alkmaarse woonwagenbewoners 'kraakten' de chalets, om zo aandacht te vragen voor het tekort aan standplaatsen. Zij maakten uiteindelijk plaats voor de Oekraïners, nadat de wethouder beloofde naar een oplossing te gaan zoeken.